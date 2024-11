Lissone, tre amiche con la passione della moda aprono un’attività e sognano le Olimpiadi

Poco meno di trent’anni ma tanta grinta e coraggio. Sono Mayra, Veronica e Ilaria, amiche unite dalla passione per il pattinaggio e per la moda, che hanno aperto la loro attività Nymphea sportswear, un negozio dedicato all’abbigliamento per chi pattina. Con il loro bagaglio di competenze ed esperienze, nel settore, hanno deciso di creare un’attività, uno spazio in cui investire e veder crescere la loro passione per la moda e per questo sport. Veronica Zapparoli e Mayra Verrascina sono le designer, creatrici dei diversi body per atlete, erano compagne di scuola al Montale di Cinisello Balsamo, si sono formate studiando moda, Ilaria Bravi, invece, si è formata e laureata nel settore del marketing sempre intrecciato alla moda. Ognuna si è messa in gioco, hanno unito le loro competenze e, con molto coraggio, aperto il loro negozio in via Pietro da Lissone 37 a Lissone.

Attività: l’entusiasmo sta accompagnando i primi passi del progetto

«Ho sempre amato cucire -racconta Veronica-, usavo la macchina di mia nonna per fare i primi modelli di body per le mie compagne di squadra. Mi piace molto creare, inventare, disegnare dei pezzi unici, ricordo le notti in bianco per incollare, uno a uno, gli strass sui body per le amiche. Quando ci siamo confrontate ed è nata l’idea di creare un’attività che fosse nostra ho sentito la realizzazione di un sogno, ci compensiamo, ognuna di noi ha le sue competenze e insieme tutto funziona». Così Mayra si occupa di disegnare i cartamodelli, insieme a Veronica cuce, taglia, incolla e soprattutto crea, mentre Ilaria si occupa di tutta la parte amministrativa e burocratica. «Ci siamo messe in gioco, è stato un salto nel vuoto -continua Ilaria-, ma adesso che tutto è reale siamo entusiaste. Abbiamo investito per poter acquistare i macchinari, lo stesso negozio lo abbiamo allestito noi, con l’aiuto dei familiari che ci hanno sostenuto sin da subito, ora puntiamo a Milano Cortina, vorremmo essere presenti o magari vestire un’atleta».

Attività: il sito internet dell’esercizio è in fase di realizzione

Una scommessa e una sfida che però è stata accolta molto bene, visto il via vai di amici, parenti, compagne nel giorno dell’apertura ufficiale, dove tutti hanno avuto la possibilità di osservare le abilità delle stiliste con i diversi pezzi delle tre linee esposti (basic, advance e master) a cui si affiancano i pezzi personalizzati creati su richiesta. «Cerchiamo di offrire una gamma che sia alla portata di tutti -continua Veronica-, con materiale di qualità e che risponda alle esigenze delle pattinatrici. Io stessa ancora pattino e sono consapevole di cosa serve». Proprio le competenze maturate nel tempo rendono ogni pezzo unico e particolare, come vere artigiane della sartoria producono dal cartamodello al prodotto finale. I loro modelli si possono vedere, in negozio e sulla pagina instagram @nymphea_sportswear, il sito www.nymphea.it è in costruzione.