Il Seregno sconfitto di misura dall’Arconatese nell’esordio in campionato

Avvio di campionato amaro per il Seregno. Nell’esordio nel girone B del campionato di serie D, gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 a Busto Garolfo dalla quotata Arconatese, al termine di una gara equilibrata. Nel primo tempo, il ghiaccio lo hanno rotto al 36’ i padroni di casa, a bersaglio con Rusconi, bravo nell’approfittare di una dormita della difesa ospite su una rimessa laterale ed a battere Bonadeo in diagonale. Appena 3’ più tardi, in mischia, Calabrò ha però rimesso le cose a posto, superando Cordaro con un rasoterra mancino. La contesa si è così decisa nella ripresa, quando al 28’ il neo entrato Rondanini, a seguito di un corner, ha trovato la mezza girata di sinistro vincente, incenerendo Bonadeo, che non ha potuto opporsi. Il Seregno a quel punto ha reagito, ma le sue speranze si sono spente all’ultimo secondo del recupero, quando Diop da buona posizione non ha impattato bene di testa, sprecando una ghiotta occasione.

Seregno: ora il match con il Villa Valle al Ferruccio



Ora la squadra di Lanzaro è chiamata ad un immediato riscatto già domenica 11 settembre, quando alle 15 accoglierà al Ferruccio il Villa Valle.

Seregno: il tabellino della sfida di Busto Garolfo



Arconatese-Seregno 2-1

Marcatori: 36’ p.t. Rusconi (A), 39’ Calabrò (S); 28’ s.t. Rondanini (A).

Arconatese: Cordaro; Robbiati, Luoni, Medici; Marcone (19’ s.t. Rondanini), Ientile (25’ s.t. Fall), Vecchierelli, Ronzoni, Menegazzo; Ferrandino (35’ s.t. Silvestro), Silvano (44’ s.t. Ferla). A disp.: Colnago, Sacchini, Albini, Giovane e Mira. All.: Livieri.

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Boloca (31’ s.t. Priola), Bigolin, Sordillo; Pignat, Cavagna, Pozzoli (12’ s.t. Bartolotta); Iurato (5’ s.t. Felleca), Diop, Calabrò (22’ s.t. Henin). A disp.: De Bono, Bardotti, Staffa, Izzi, Zangrillo ed Henin. All.: Lanzaro.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Note: ammoniti Ientile (A), Silvano (A), Robbiati (A), Menegazzo (A), Iurato (S) e Bigolin (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-3 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 6’ s.t.