Il Seregno Hockey 2012 ricorda Nando Spreafico con un torneo tre contro tre

Una bella festa di sport ha permesso sabato 23 luglio al Seregno Hockey 2012 di ricordare nel migliore dei modi Nando Spreafico, il dirigente scomparso appena qualche settimana fa, dopo un breve periodo di malattia. Al PalaSomaschini di Seregno, infatti, è andato in scena per il secondo anno consecutivo il torneo tre contro tre di hockey su pista, dedicato in questa occasione alla sua memoria e proposto con la collaborazione tecnica di Enrico Gonzo e di Okhptraining, che ha visto il successo dell’Hans Team, compagine nella quale erano inseriti anche il seregnese Mirko Tognacca, giovane promessa il cui cartellino è di proprietà dell’Hrc Monza, ed i fratelli Liam e Christopher Bozzetto, il primo neo acquisto dell’Amatori Lodi ed il secondo proprio del Seregno Hockey 2012.

Torneo tre contro tre: ecco com’è andata

Luca Perego e Matteo Farina, che si sono passati il testimone alla guida della prima squadra del Seregno Hockey 2012



In finale, la compagine vincitrice ha sconfitto ai rigori il Ciccio Bello Roller, composto da atleti più esperti, tra cui Matteo Farina e Luca Marchini, rispettivamente neo giocatore-allenatore e direttore tecnico del Seregno Hockey 2012, e Stefano Gallio, originario di Montecchio Precalcino, che nella prossima stagione agonistica difenderà i colori grigioblù del Seregno Hockey 2012 in serie A/2. Terzo posto invece per l’Apigi, che ha preceduto nell’ordine i Lodigans, la Belle Epoque, la divisa della quale è stata indossata da Luca Perego, Maurizio Molteni, Giuseppe Piscitelli, Edoardo Febbo e Riccardo Alberio, tutti beniamini di ieri e di oggi del pubblico seregnese, l’ElDorado, il Forterone ed il Team Farto.

Un momento della manifestazione



«È stata una calda, colorata e ricca giornata -ha commentato Roberta Raimondi, presidente del Seregno Hockey 2012-. Ora anche per noi comincia l’estate». All’iniziativa hanno presenziato Sara e Stefano Spreafico, figli di Nando.