Andare a canestro insieme nel segno della solidarietà. Quest’anno il torneo di basket dedicato all’insegnante, educatore e allenatore monzese Giorgio Fustinoni, giunto alla sua quarta edizione, unisce le sue forze con “Younited“, un’associazione impegnata nell’organizzazione di eventi di aggregazione per supportare enti impegnati nella ricerca sulla sindrome di Marfan e nel sostegno a pazienti e famiglie.

La manifestazione – che prende il nome di “Fustinoni vai a rimbalzo con You” – è in programma a Villasanta da venerdì 23 a domenica 25 maggio nell’Area Feste, il cui campo di basket è appena stato riqualificato in onore di Youssouf Fofana, per tutti “You”, al quale è intitolata l’associazione Younited.

Il “Fustinoni”, basket e solidarietà: l’alleanza con Younited, chi era Youssouf Fofana

Nato e cresciuto a Villasanta da una famiglia ivoriana, il giovane è mancato a causa delle complicazioni cardiache dovute alla sindrome di Marfan, una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo della quale il ragazzo era affetto sin dalla nascita. Una condizione che non ha mai fermato la sua vivacità e le sue passioni. Tra queste la bicicletta, il basket e la musica. Ad accompagnare You nelle sue giornate al campetto, vi erano le tracce dei suoi artisti hip-hop preferiti, dai quali ha poi preso ispirazione per creare la sua musica, un mix di rime taglienti e beat d’oltreoceano.

You aveva un carattere simpatico e socievole. Era generoso e spontaneo e tanti sono gli amici che lo ricordano con affetto. Il ricavato delle iscrizioni del torneo e delle donazioni verrà devoluto interamente in beneficenza.

Il “Fustinoni”, basket e solidarietà: l’alleanza con Younited, il dono per l’associazione

In questo clima di solidarietà, l’ex cestista Bruno Cerella (guest star del torneo nella giornata di sabato insieme alla “Iena” Ale De Giuseppe) donerà un defibrillatore all’associazione Younited. Cerella è co-fondatore del progetto Slums Dunk ODV per migliorare le condizioni di vita di bambini e ragazzi in zone svantaggiate in Italia e nel mondo.