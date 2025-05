Scatta venerdì 23 maggio, alle 19 nell’area feste di Villasanta, il torneo 3vs3 di minibasket, youth e senior di pallacanestro “Fustinoni vai a rimbalzo…con you” giunto alla quarta edizione. Un mix di sport, divertimento e inclusione voluto dai figli di Giorgio Fustinoni, indimenticato professore di educazione fisica alle scuole medie parrocchiali di san Biagio e al Liceo Frisi, allenatore, appassionato sportivo (si è cimentato in numerose discipline), attivissimo nel volontariato.

Villasanta tre giorni di basket, inclusione e divertimento per Giorgio Fustinoni: sport e musica

Alle 20 è in programma la partita inaugurale “Fusti & you” che sarà seguita da due concerti con protagonisti gli Upds e i Cartapesta. Sabato 24 maggio sveglia di buon mattino dato che gli incontri del torneo di minibasket inizieranno alle 9. Alle 14 scatterà, invece, il torneo 3vs3 della categoria Youth che sarà intervallato dalla gara tiro da 3 “Canela Cup”. Alle 20 è previsto il concerto “Palco senza barriere” del Gruppo di fondazione Stefania onlus che sarà seguito dall’esibizione degli #Uanegrams. In calendario, nel pomeriggio, anche un’esibizione di baskin. Per allietare ulteriormente la giornata, saranno ospiti della manifestazione l’inviato delle “Iene” Ale de Giuseppe e l’ex cestista Bruno Cerella.

Domenica 25 maggio scenderanno in campo i senior che si sfideranno in partite 3vs3, gli over 40 e la Polisportiva Sole Lissone che si esibirà in una dimostrazione di basket unificato. Le premiazioni sono in calendario alle 18.30 mentre il sipario della manifestazione calerà alle 23.

Villasanta tre giorni di basket, inclusione e divertimento: chi era Giorgio Fustinoni

Tre giorni intensi dedicati a Fustinoni, scomparso nel 2021. Milanese di nascita (il 23 febbraio 1947), si era trasferito a solo un mese di vita a Monza dove si era fatto apprezzare come educatore, come sportivo e per il suo spirito altruistico. Fustinoni si era dedicato anche alla politica. È stato consigliere comunale nel quinquennio 1997-2002, prima con la “Lista con Moccia per Monza”, poi nel gruppo misto. Nel 2007 si era candidato alla poltrona di sindaco di Monza con la lista Orizzonti Concreti. I figli Marco e Davide con la loro mamma Eugenia hanno continuato nel solco tracciato spendendosi in attività a favore di persone svantaggiate e fragili.

Villasanta tre giorni di basket, inclusione e divertimento: “Fustinoni vai a rimbalzo”

Ispira simpatia la denominazione del torneo tratta da una scritta (realizzata con ogni probabilità da un suo studente) apparsa su un muro in prossimità del liceo Frisi. Nel corso delle tre giornate saranno presenti stand degli enti organizzatori e sostenitori dell’iniziativa. Vi saranno giochi per bambini, musica e un’area ristoro.