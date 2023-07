Gp di Gran Bretagna: Verstappen vola nelle libere, Sainz anche. E c’è Brad Pitt

Ad aprire il weekend inglese del Gran Premio di Formula 1 è l’ennesimo trionfo di Red Bull: con Max Verstappen che domina incontrastato entrambe le sessioni di Libere del venerdì. Dietro al campione del mondo, a solo 22 millesimi di distacco, si posiziona la Ferrari di Carlos Sainz, a consolidare l’idea di una “Rossa di Maranello rinnovata” ricomparsa finalmente, dopo metà stagione, allo scorso GP d’Austria.

Gp di Gran Bretagna: i tempi delle libere, Leclerc fermo

Gran Premio di Gran Bretagna: prove libere – Infografiche Sara Colombo

Terzo tempo inaspettato, conquistato in FP1 e riconfermato in FP2 per Alexander Albon. L’anglo-thailandese piazza la sua Williams, al GP di casa, nonché alla vigilia del suo 800 Gran Premio, a soli due decimi dal leader Verstappen. Quarta la RB-19 di Sergio Perez, che dopo il secondo posto ottenuto nella sessione del primo pomeriggio, retrocede di qualche posizione. A far segnare il quinto tempo è inaspettatamente l’altra Williams, quella dell’americano Logan Sargeant, mentre sesta si riconferma per prestazione l’Aston Martin, con il tempo di Lance Stroll. Se da un lato è stato un venerdì intenso e ricco di conquiste per Sainz, si è trattato di un giorno da dimenticare per l’atro ferrarista: Charles Leclerc. Il monegasco, quinto nella prima sessione di libere e davanti al compagno di squadra Sainz, è stato costretto a “saltare” la seconda sessione di libere, passando tutta l’ora a disposizione nelle FP2 fermo ai box a causa di un problema elettrico.

Gp di Gran Bretagna: APXGP, l’undicesimo team

Gran Premio di Gran Bretagna – Infografiche Sara Colombo

Il 76esimo Gran Premio di Gran Bretagna, si apre con una novità alquanto bizzarra: l’aggiunta di un “undicesimo team” tra box e muretto pit-lane: APXGP. A correre per l’APXGP, a partire dal Gran Premio di Silverstone, saranno niente di meno che Sonny Hayes e il giovane talento del motorsport Joshua Pearce. Se suonano come sconosciuti, nessun allarmismo: si tratta infatti di Brad Pitt e Damson Idris, intenti a filmare, nel corso del weekend di gara (ed eventi seguenti) quello che è stato definito come “film meglio dovrebbe rappresentare il mondo della F1”.

Con un budget di 100 milioni di dollari e la regia affidata da Apple Studios a Joseph Kosinski, director di Top Gun Maverick, il girato sulla più alta categoria del motorsport a ruote scoperte avrà un consulente d’eccezione: Sir Lewis Hamilton. Sarà lo stesso Brad Pitt a indossare sottocasco e guanti per il team di Holliwood, scendendo in pista a bordo di una Formula 2 carrozzata a F1 da Mercedes.

Gp di Gran Bretagna: sabato le qualifiche, il meteo dice pioggia

L’appuntamento con Silverstone è fissato per le 12.30 ora italiana di sabato con la terza sessione di Prove libere, mentre alle 16 si disputeranno le qualifiche. Sul circuito inglese, tuttavia, il meteo prevede pioggia tutto il giorno, a differenza di domenica, quando le condizioni di gara si prospetta siano più simili a quelle sperimentate oggi.