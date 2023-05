Giro d’Italia, Alice Maria Arzuffi: «Che bello vedere Seregno in rosa»

La stagione di Alice Maria Arzuffi prosegue a pieno ritmo e l’atleta di Seregno in maglia Ceratizit Wnt Cycling ha gareggiato nella Itzulia Women, corsa di tre tappe valevole come prova dell’Uci Women’s World Tour.

Ciclismo, Alice Maria Arzuffi in gara in Spagna e Nord Europa

La Arzuffi che sta pian piano ritrovando il colpo di pedale dei giorni migliori, nei Paesi Baschi nonostante la pioggia e le avverse condizioni atmosferiche, si è inserita al 19° posto della classifica generale (al suo attivo anche il 12° posto nella prima tappa e il 20° nella speciale classifica a punti) nella corsa a tappe vinta dalla 31enne svizzera Marlen Reusser, portacolori del team SD Worx, che ha preceduto la compagna di squadra Demi Vollering e la polacca Katarzyna Niewiadoma.

Alice Maria proseguirà la stagione gareggiando in Spagna e in Paesi del Nord Europa per cui non potrà essere a Seregno in occasione del Giro d’Italia.

Giro d’Italia, Alice Arzuffi: “Il 21 maggio non sarò presente, ma mi fa piacere vedere la mia Seregno coinvolta”

“Purtroppo il 21 maggio non sarò presente alla partenza della tappa del Giro d’Italia che partirà dalla mia città – ha scritto in un messaggio – Nonostante ciò, mi fa davvero molto piacere vedere tutta la mia Seregno così coinvolta per questa bellissima iniziativa sportiva: tra striscioni e coccarde rosa per le vie della città, i negozi addobbati con tanti riferimenti al ciclismo e le tante iniziative previste per avvicinarsi con ancora più entusiasmo al 21 maggio. Un grazie al sindaco Alberto Rossi che accoglie sempre con grande positività ed energia le iniziative legate allo sport: quindi Seregno vi aspetta a braccia aperte per salutare e incitare tanti miei colleghi nella mattinata di domenica in piazza Linate”.

Al via della tappa Seregno-Bergamo anche Maria Giulia Confalonieri, altra atleta professionista di Seregno non sarà presente in quanto impegnata in corse in linea previste in Olanda e nel Belgio.