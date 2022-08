Ginnastica, Villa protagonista in Slovacchia: agli Eyof brilla lo junior della Pro Carate

Tra i ginnasti junior presenti agli Eyof a Banska Bystrica, in Slovacchia, impegnati a conquistare medaglie ma soprattutto la ribalta internazionale, si è inserito Riccardo Villa della Pro Carate. L’atleta allenato da Corrado Corti (tecnico che da anni plasma le doti degli atleti in forza alla società di Carate Brianza) già vincitore della medaglia d’argento nel concorso individuale e di quella d’oro nel concorso a squadre ha perfezionato uno splendido tris vincendo, in coppia con Arianna Grillo della Ginnastica Pavese, anche l’oro nel Mixed Pair, una nuova tipologia di competizione per gli Eyof che ha visto scendere in pedana il miglior ginnasta e la miglior ginnasta su tre attrezzi in qualifica per nazione. Come da regolamento i ginnasti azzurri nelle prime sfide delle qualificazioni hanno scelto su quale attrezzo gareggiare quindi nelle semifinali si sono impegnati sugli attrezzi restanti, quelli non scelti nei primi due round. Successivamente le squadre seconde classificate di ciascun gruppo si sono sfidate nella finale per il terzo posto, le prime invece per definire la medaglia d’oro e d’argento. Nella finale, Riccardo Villa e Arianna Grillo, con una prestazione di assoluto valore tecnico, hanno superato la quadra tedesca presente in pedana con Jukka Ole Nissinen ed Helen Kevric.