Ginnastica artistica: l’Italia con Abbadini torna alle Olimpiadi, biglietto per Parigi 2024

La nazionale italiana dell’artistica maschile con il ginnasta Yumin Abbadini (Pro Carate) e con Paolo Quarto istruttore federale, nonché tecnico della Sampietrina Seveso e membro dello staff azzurro, chiude all’ottavo posto la finale mondiale di Anversa vinta dal Giappone davanti a Cina e Stati Uniti.

Ginnastica artistica: l’Italia con Abbadini torna alle Olimpiadi, ottavo posto ai Mondiali

Dopo aver conquistato il pass olimpico per gareggiare a Parigi 2024, gli atleti Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Macerata), Mario Macchiati (Fermo) oltre ad Abbadini e la riserva Lorenzo Bonicelli (tesserato alla Ghislanzoni Gal di Lecco è seguito nel Centro Addestrativo Territoriale di Seveso dal responsabile Paolo Quarto e dall’allenatrice Pamela Cauli) non riescono a migliorare il sesto posto delle qualificazioni alle Olimpiadi nonostante una buona prova macchiata però da due cadute al cavallo e da un errore alle parallele.

Ginnastica artistica: l’Italia con Abbadini torna alle Olimpiadi, l’ultima volta nel 2012 con Matteo Morandi sul podio

“Il mix tra adrenalina e stanchezza ha giocato brutti scherzi, ma non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa era impensabile la qualifica” spiegano gli atleti capaci di conquistare ai mondiali di Anversa uno storico pass olimpico che mancava dal 2012 anno in cui a Londra il ginnasta Matteo Morandi (nato a Vimercate il giorno 8 ottobre 1981) allenato dal medese Maurizio Allievi, nella terza olimpiade della sua carriera conquistava la medaglia di bronzo agli anelli.

Ginnastica artistica: chi è Yumin Abbadini

Per Abbadini poter gareggiare alle Olimpiadi in pratica è un premio per la sua determinazione. Dopo aver iniziato la carriera sportiva nella Ginnastica Meda agli ordini di Maurizio Allievi, da alcuni anni si allena a Carate Brianza sotto la guida tecnica di Corrado Corti. Il talentuoso Yumin (è nato il 6 maggio 2001) frequenta altresì l’Accademia Internazionale FGI di Milano dove è allenato dal tecnico di Alberto Busnari che da ginnasta ha preso parte a ben quattro Olimpiadi.