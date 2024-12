Stretto di Messina andata e ritorno per le malattie epatiche infantili: la preziosa impresa di un lissonese

Nel 2012 fu la sua prima esperienza (indimenticabile) in acque libere, attraversando a nuoto con tre amici lo Stretto di Messina. Un’emozione meravigliosa a contatto con la natura che lo ha portato a continuare questa disciplina nuotando in diverse parti del mondo, da San Andres in Colombia allo Stretto del Bosforo in Turchia, da Malta al lago Balaton in Ungheria, da Mosca a Valencia, dal lago di Lucerna a Dubai, per non parlare delle tante competizioni ed eventi in tutta Italia.

Stretto di Messina andata e ritorno: Claudio Fossati con una trentina di nuotatori da tutta Europa per “Insieme oltre le onde”

Per il lissonese Claudio Fossati questo 2024 è forse un anno del tutto speciale. «Nel tempo ho nuotato in molti luoghi, in riserve naturali marine, da Vulcano a Procida, da Camogli e in tutti i nostri laghi del nord di Maccagno, Monate e Varese – ricorda – ma l’ultima esperienza di Messina ha avuto un sapore tutto particolare, un valore morale importante perché non solo mi ha riportato dove tutto è cominciato, ma perché l’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Insieme oltre le onde” che si occupa di malattie epatiche infantili».

Con l’impegno del presidente e amico Luca Foletti, l’evento è stato curato nei minimi dettagli ed ha reso l’esperienza per tutti i partecipanti (una trentina provenienti da tutta Europa) sicura e indimenticabile. Partenza dalla spiaggia di Capo Peloro con arrivo a Cannitello. Per rendere più ambiziosa e tenace l’impresa, Claudio Fossati insieme a Fabrizia Mauri, Paolo Maspero e Luca Foletti ha percorso anche il ritorno dello Stretto per un totale di 7,5 km in un tempo di un’ora e 45 minuti. La presenza dei giudici cronometristi ha certificato l’evento.

Stretto di Messina andata e ritorno: «Messaggio di speranza per tutti coloro che sono coinvolti in un percorso di salute»

«La doppia traversata non è stata in sé nulla di clamoroso, ci sono distanze anche più impegnative da colmare – racconta il lissonese – ma sono stato felice e onorato di aver dato voce alla onlus “Insieme oltre le onde”, per dare un messaggio di speranza a tutti coloro che sono coinvolti in un percorso di salute. Faccio mio questo progetto che veicola coraggio e raccoglie aiuti concreti da devolvere alle associazioni specializzate negli aiuti alle famiglie dei bambini meno fortunati».