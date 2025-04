Vimercate: pugni e calci alla moglie nell’area di servizio, arrestato un 45enne residente a Triuggio

Un passante li ha visti litigare violentemente in macchina, in un’area di servizio di Vimercate, lungo la provinciale Villasanta-Vimercate, e ha chiamato il 112. Una telefonata provvidenziale: al loro arrivo i carabinieri della stazione dell’Arma hanno trovato una donna riversa a terra, dolorante, mentre un uomo le inveiva contro.

Dalle immagini della videosorveglianza visionate dai militari sarebbe emerso l’uomo avrebbe aggredito la donna, la moglie, con pugni, schiaffi e poi un calcio mentre era già a terra. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì 1 aprile. Il presunto aggressore è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un 45enne di origini egiziane, residente a Triuggio: è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente.

Vimercate, un 45enne arrestato: i soccorsi chiamati da un passante

Tra l’altro, sempre secondo quanto riferito dall’Arma, è emerso che la donna, alcune settimane fa, aveva presentato una denuncia per analoghi episodi presso i Carabinieri di Villasanta. Soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale di Vimercate avrebbe raccontato di “frequenti comportamenti violenti subiti nel tempo”. L’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Monza su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, che ha attivato la procedura del “Codice Rosso”. Alla vittima sono state fornite le indicazioni per l’accesso ai servizi di tutela e ai centri antiviolenza del territorio.