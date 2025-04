Scazzottata in piazza a Limbiate, due finiscono all’ospedale

Scazzottata in pieno centro a Limbiate, nei pressi di una fermata del bus non lontana dal municipio. Due persone sono finite all’ospedale e saranno i carabinieri, accorsi sul posto, ad accertare la dinamica e le cause del violento alterco che ha riportato sotto i riflettori il fattore sicurezza della zona. L’episodio si è verificato in piazza 5 Giornate nella serata di giovedì 3 aprile.

Botte in piazza 5 Giornate a Limbiate, indagano i carabinieri

Secondo alcune testimonianze, si sarebbe trattato di una rissa in piena regola che avrebbe coinvolto in particolare due persone che si sarebbero affrontate a mani nude. Ad avere la peggio un giovane che sarebbe stato visto a terra, immobile. Una scena che ha prodotto un clima di tensione per diversi minuti ed alla quale hanno assistito alcuni residenti della zona che, ieri mattina, hanno voluto segnalare sentimenti di preoccupazione che da un po’ di tempo derivano da frequenti discussioni e liti nella zona che non lasciano tranquilli coloro che vivono in questa parte della città.

Limbiate, la preoccupazione dei residenti per le zuffe in piazza

Siamo come detto in centro Limbiate, non lontano dal municipio e dal comando di polizia locale. Tuttavia, quasi sempre di sera e nelle ore notturne, c’è chi riferisce di assistere a zuffe incontrollate che, nel peggiore dei casi, portano a gravi conseguenze. Proprio come accaduto giovedì 3 aprile quando sul posto sono dovute intervenire una pattuglia dei carabinieri e due ambulanze, una della Croce d’Argento di Limbiate una della Croce Bianca di Seveso per soccorrere due persone rimaste ferite. Una trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, l’altra in codice verde al nosocomio di Paderno Dugnano. Le indagini sono in corso