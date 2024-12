Basket donne, Serie B: Usmate perde il big match a Canegrate

È Canegrate a conquistare il big match di giornata, con tanto di aggancio al 5° posto su una Usmate che perde la terza sfida d’alta quota consecutiva.

Le Bulldog invece mettono il punto esclamativo sul loro rilancio iniziato con la tripletta esterna precedente questa partita. Che è stata in bilico fino in fondo, ma con un minibreak decisivo per le nero-arancio, quanto è bastato per evitare un finale all’ultimo tiro.

Basket donne, Serie B: Usmate perde il big match con Canegrate, la partita

Meglio la squadra di Ferri all’inizio (9 punti di Gallani nel 1° quarto); risposta di quella di De Sena, guidata da Carrara, con un 7-18 nel 2° periodo e un massimo vantaggio sul +10 in avvio di ripresa.

Reazione di carattere nel momento più difficile per Canegrate con un 12-0 firmato dal trio Cassani-Caimi-Gallani.

Lotta tiratissima da lì in avanti, con mini-parziali delle padrone di casa rintuzzati dalle ospiti, finché, proprio dopo il contro-sorpasso di Usmate (53-54), arriva il morso vincente delle Bulldog con un 9-1 (sempre di Cassani-Caimi-Gallani).

Ci prova Laube a ricucire ma Canegrate non trema dalla lunetta, e la tripla finale di Mariani può solo dimezzare lo scarto.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Canegrate-Usmate

Canegrate-Usmate 65-62

Parziali: 18-13, 25-31, 42-39

CANEGRATE: Russo ne, Re Fraschini 2, Biasion 7, Gariboldi 4, Cassani F. 13, Palumbo, Bortoli, Bottari 2, Gallani 19, Caimi 18, Pedone, Buzzi. All. Ferri.

USMATE: Passoni ne, Carrara Al. 22, Agazzi 2, Zumaglini 5, Mariani C. 8, Laube 12, Foschini 4, Sardi, Guenzati, Minelli, Milani 9. All. De Sena.