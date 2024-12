Calcio, Eccellenza: Ardor e Muggiò brillano nella domenica dei derby

Nella domenica dedicata ai derby provinciali, nel Girone A l’Ardor Lazzate ha sconfitto (0-1) il Base 96 Seveso; nel Girone B La Fucina Muggiò si è rilanciata nella lotta playoff battendo la Leon Vimercate (2-1). Inoltre è tornato alla vittoria il Meda (1-0 sul Robbio Libertas) e un buon punto, utile soprattutto per muovere la classifica, è stato ottenuto dalla Lentatese (3-3) con il Casteggio e dalla Casati Arcore che ha fermato sull’1-1 il FC Milanese. Giornata difficile invece per le capoliste: nel Girone A la Solbiatese ha perso (2-1) lo scontro diretto a Mariano Comense, dopo essere andata in vantaggio; nel Girone B il Mapello è stato bloccato sul pareggio (2-2) dal Lemine Almenno squadra che dispone della difesa più ermetica del girone avendo subito 15 goal in altrettante partite.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate-Base Seveso

Vittoria di misura per l’Ardor Lazzate in casa del Base 96 Seveso. La squadra di mister Fedele grazie ai tre punti raccolti in questa partita sbloccata, all’inizio del secondo tempo dal difensore centrale Mohamed M’Zoughi (è nato a Como nel 2000) ha superato in classifica Rhodense e Saronno anch’esse impegnate nella corsa ai playoff. La nona affermazione dell’Ardor ha una particolare valenza in quanto è stata ottenuta in una partita molto equilibrata dove nessuna delle due contendenti è riuscita a prevalere sull’altra anche se, alla fine, la maggior concretezza dei gialloblù è stata premiata.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Partita scoppiettante tra la Lentatese di mister Simone Fossati e il Casteggio di mister Stefano Civeriati. Inizio scoppiettante della Lentatese che si è portata in vantaggio dopo undici minuti con Leone e ha chiuso il primo tempo con questo risultato. I padroni di casa hanno raddoppiato sempre con Leone al 5’ della ripresa. Ma poi il Casteggio è entrato in partita e, dapprima, ha accorciato le distanze con il goal di Mauri al 26’ e, dopo soli due minuti, raggiunto il pareggio con Bahirov. La Lentatese però non ha mollato ed è riuscita a portarsi ancora in vantaggio al 35’ con Malacarne. La reazione degli ospiti è stata quasi immediata e dopo pochi minuti sono riusciti a pareggiare con Provasio. Le due squadre hanno potuto incamerare un punto pesante in vista degli impegni previsti la prossima domenica con la Lentatese che dovrà affrontare l’ostica trasferta di Pavia e il Casteggio che ospiterà il forte Mariano Calcio, reduce dalla vittoria sulla capolista Solbiatese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Dopo alcune giornate contrassegnata dagli imprevisti, il Meda è tornato alla vittoria e nell’anticipo disputato sabato pomeriggio allo stadio Mino Favini ha sconfitto (1-0) il Robbio Libertas di mister Fabrizio Viassi. Il gol che ha stabilito la superiorità del bianconeri, apparsa più che evidente nell’intero arco del match, porta la firma al 41’ di Cesare Ambrosini. «Questa è stata una partita che avremmo dovuto vincere con largo vantaggio – ha commentato l’allenatore Giovanni Cairoli – Abbiamo sbagliato l’impossibile e ci è mancatala giusta freddezza ma alla fine siamo riusciti ad ottenere tre punti importantissimi».

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica: Solbiatese 36 punti; Mariano Calcio 33; Pavia, Caronnese 32; Ardor Lazzate, Rhodense 31; FBC Saronno 25; Meda 20; Vergiatese 19; Cinisello 17; Casteggio, Lentatese, Sedriano 16; Ispra 15; Sestese 12; Legnano, Robbio Libertas 8; Base 96 Seveso 6 punti.

Prossimo turno. Sabato 14 dicembre. Ore 18: Pavia – Lentatese. Domenica 15 dicembre ore 14,30: Solbiatese – Base 96 Seveso; Ardor Lazzate – Cinisello; Vergiatese – Meda.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò-Leon Vimercate

Per la Fucina Muggiò e soprattutto per Luciano Pace la scorsa domenica è stata una giornata speciale vissuta in un ruolo nuovo: quello di allenatore. Il presidente e proprietario della società, infatti, ha guidato dalla panchina la squadra Fucina nel vittorioso confronto (2-1 il risultato finale) con la Leon Vimercate di mister Joelson. Un derby deciso a una manciata di minuti dal fischio finale da un gol di Giulio Antonio Picci. A 39 anni questo calciatore fa ancora la differenza e lo ha confermato con un’autentica prodezza, saltando più in alto rispetto ad alcuni difensori per completare il ribaltone muggiorese con un goal (il settimo stagionale) che vale tantissimo. La gioia del bomber però è durata una manciata di secondi, in quanto per festeggiare si è tolto la maglia e il direttore della gara ha sanzionato il suo gesto con il rosso. Prima dell’esultanza di Picci, il risultato era fermo sulla parità (1-1) dopo i goal firmati da Vassallo (Leon) al 15’ del primo tempo e da Colombo (Fucina) al 17’ del secondo tempo. Pace guiderà la Fucina Muggiò anche nei prossimi turni? Tutto è possibile in quanto ha già completato il percorso a allenatore e quindi può guidare il team senza alcun problema.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Nella quindicesima giornata di campionato, la Casati Arcore è riuscita a cogliere un prezioso punto nel confronto con la Fc Milanese, squadra che pur occupando il secondo posto in classifica in questo periodo è alle prese con problematiche che contemplano i rapporti con i calciatori. Il risultato era stato sbloccato nel primo tempo da Bassani dell’Arcore ma quasi sul filo di lana una prodezza dell’attaccante Mattia Checchi (classe 2005) ha pareggiato i conti.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 33 punti; Leon Vimercate, Club Milanese 26; Fucina Muggiò, Tribiano, Real Codogno 24; Acc.Calvairate, Cisanese, Lemine Almenno 22; Arcellasco Città di Erba, Ponte San Pietro 21; Tritium, Trevigliese, 19; AltaBrianza Tavernerio 17; Luciano Manara 15; Colognese 14; Olginatese 9; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 15 dicembre ore 14.30: Tribiano – Casati Arcore; Fucina Muggiò – Tritium; Leon Vimercate – Lemine Almenno.