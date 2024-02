Ginnastica artistica: la Sampietrina conquista il terzo posto a Montichiari

La stagione agonistica della Società Ginnastica Sampietrina Seveso è iniziata al PalaGeorge di Montichiari dove la squadra allenata dal responsabile tecnico Paolo Quarto ha conquistato un prestigioso terzo posto nella prima prova del Campionato di Serie A2 maschile. La Sampietrina ha utilizzato negli esercizi sui vari attrezzi i sei ginnasti inseriti nel proprio organico, un gruppetto di giovani, talentuosi, ragazzi composto da Pietro Mazzola (classe 2008), Daniele Somaschini (2007) e completata da Tommaso Bulla, Federico Basile, Fabio Maccotta (tutti nati nel 2005) e da Pablo Ruiz Sanchez, spagnolo classe 2004, che nel campionato 2023 ha affrontato il Campionato di Serie A1 in prestito al team Campania 2000 di Napoli. A vincere questa prima tappa del Campionato di Serie A2 a Montichiari è stata la Ginnastica Salerno, con un totale 156.600 punti. Seconda e terza classificata Roma 70 e Ginnastica Sampietrina rispettivamente con 154.350 e 154.300 punti, a meno di un decimo di distacco l’una dall’altra.

Ginnastica artistica: la Sampietrina e la soddisfazione di Quarto

“Sono veramente soddisfatto per il modo con cui i miei ginnasti hanno affrontato questa impegnativa prova – commenta Paolo Quarto – E’ un risultato prestigioso che premia il loro impegno e che soprattutto certifica anche a livello nazionale la nostra crescita”. Il riferimento è rivolto soprattutto a Pietro Mazzola e Daniele Somaschini tra i migliori a Montichiari come era accaduto lo scorso novembre quando avevano trionfato ad Aargau, in Svizzera, conquistando il primo posto nel Torneo internazionale Under 16 con la squadra azzurra completata da Ivan Rigon, Riccardo Ruggeri, Simone Speranza e Giacomo Capuzzo dopo una gara serratissima sui rappresentanti di Gran Bretagna e Francia.

Ginnastica artistica: la Sampietrina e Meda sesta

A Montichiari, nel campionato di Serie B maschile, importante piazzamento in ottica futura, della Ginnastica Meda che presentando in pedana una formazione composta dai giovanissimi Riccardo Maramani, Tommaso De Cagno, Simone Maldone, Davide Beretta si è posizionata al sesto posto raccogliendo 143.850. Sul podio della prima prova del torneo sono salite, nell’ordine, Raffaello Motto di Viareggio (147.600), Ginnastica Anzio e Artistica Mugello di Borgo San Lorenzo