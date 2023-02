Ginnastica artistica, la piccola Kumali fa brillare la Forti e Liberi Monza

La Forti e Liberi protagonista della ginnastica artistica femminile. Lo scorso fine settimana al Centro Sportivo Cambini le giovanissime ginnaste della società monzese si sono messe in luce per i loro straordinari risultati. Kumali Metaramba Paranavithana, una bimba di soli nove anni, nata a Monza ma proveniente dallo Sri Lanka, ha conquistato la medaglia di bronzo. La compagna di squadra Giorgia D’Ambrosio, monzese di 13 anni, campionessa in carica nella categoria Juniores, ora passata in Eccellenza 2 per “questioni di età”, ha ottenuto la medaglia d’oro nel corpo libero e un terzo posto a pari merito con un’altra concorrente nella classifica generale. Soddisfatte le allenatrici Barbara Gaggio e Luisa Marzorati e la direttrice tecnica Sonia Ronconi.

Forti e Liberi, soddisfazione per la direttrice tecnica Ronconi

“Le due ginnaste hanno margini di miglioramento – spiega Sonia Ronconi – Kumalì era piuttosto agitata, abbiamo tentato un salto in alto. Non ha eseguito bene la trave e alla parallela ha saltato un elemento. Mentre nel corpo libero con un mix di musiche italiane ha ottenuto il punteggio più alto. La nostra piccola indiana è davvero talentuosa, una piccola “Ferrari”. Lo posso affermare dopo 40 anni di allenatrice”. Parole di elogio anche per D’Ambrosio: “Anche Giorgia è una ginnasta di classe-prosegue la direttrice tecnica- Esce da un infortunio alla caviglia destra dopo essere caduta dalle scale di casa. Al volteggio ha preso un punteggio basso e anche alla trave può migliorare. Il terzo posto è un buon risultato ma sono convinta che Giorgia possa fare ancora meglio!”.

Forti e Liberi Monza schiera ben 36 atlete

Quest’anno la Forti e Liberi schiera ben trentasei nelle diverse categorie del campionato Csen che faranno di tutto per poter partecipare ai Campionati Italiani di squadra e individuali. Altre diciotto parteciperanno al campionato regionale. Prossimo appuntamento sabato 18 e domenica 19 a Travedona Monate, in provincia di Varese per la prima prova del campionato CsenCup individuale. In gara Ginevra Vertova e Daria Maderna.