Ginnastica artistica, Casati Arcore e Sampietrina partono bene nel campionato di serie C maschile

A Civitavecchia, nella prima prova del campionato di cerie C zona tecnica 1, hanno debuttato con importanti risultati le squadre Casati Arcore, Sampietrina Seveso mentre nella Gioy di Albese con Cassano erano inseriti alcuni ginnasti formatisi in Brianza (Gabriele D’Ambrosio, Cristian Mione, Simone Recalcati, oltre a Simone Buzas in prestito dalla Sampietrina e Simone Pozzoli dalla Pro Carate) che hanno confermato il loro valore salendo sul primo gradino del podio. Debutto con un prestigioso quarto posto della Casati Arcore composta da ginnasti tesserati alla società presieduta da Antonio Radice. Paolo Mollichella, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo, Gabriele Penati e gli Juniores Alessio Villa e Isacco Miotti hanno affrontato la sfida con grinta e spirito di squadra e solo qualche caduta ha inciso sul loro piazzamento. «C’è margine di miglioramento -dichiara l’allenatrice Valentina Boi-. Sono contenta anche per il fatto che la squadra è formata da nostri atleti per cui continueremo a sostenerli e incoraggiarli nel loro percorso sportivo, consapevoli del loro valore e della capacità di raggiungere traguardi sempre più importanti». La squadra Sampietrina si era prefissata di varcare la soglia dei 130 punti, e riuscendoci con un punteggio di 131,35 si è posizionata al settimo posto. Sono scesi in pedana Nicolò Alfieri, Diego Bianchi, Giuseppe Cubicciotti, Andrea Pellecchia, Adam Zouioueche ed Ettore Lironi in prestito dalla Gioy. Prossima tappa del campionato di serie C a Fermo il 10 marzo.

Ginnastica artistica: Meda premia Maurizio Allievi

Maurizio Allievi, a destra, con il sindaco Luca Santambrogio

A Meda grande festa per Maurizio Allievi che dopo aver ricevuto dal Coni il premio la “Palma di bronzo” alla carriera in occasione dei quarant’anni di carriera dedicati alla ginnastica artistica dapprima come atleta nazionale, quindi da tecnico e giudice internazionale, è stato insignito del prestigioso premio di “Riconoscenza per l’impegno e meriti sportivi” dalla città di Meda. «Sono infinitamente grato e onorato per aver ricevuto questo premio dalla città di Meda. Ringrazio il sindaco Luca Santambrogio, il vicesindaco Stefania Tagliabue e tutta la giunta comunale. Un grazie particolare a tutta la società Ginnastica Meda» ha commentato.