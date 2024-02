Ginnastica artistica: Arcore, Seveso e Gal Lissone ai Campionati di squadra Silver

È iniziata nel modo migliore l’avventura nel Campionato di squadra Silver delle società Casati Arcore, Sampietrina Seveso e Gal Lissone presenti sulle pedane del Palaunimec di Arcore.

Ginnastica artistica: due squadre per la Casati Arcore sulle pedane di casa

Nel Campionato di squadra Silver LE3 Base per la prima volta la Casati Arcore ha gareggiato con due squadre “interamente composte da ginnaste al loro esordio – commenta il presidente Antonio Radice – Tutte meritano un elogio in quanto hanno dimostrato grinta e determinazione e soprattutto hanno presentato esercizi ben eseguiti al corpo libero, quindi al volteggio e per finire alla trave. Non hanno potuto gareggiare, in quanto infortunate, Giulia Riva e Martina Sala, ma erano presenti in tribuna a fare il tifo per le compagne. Le nostre atlete sono allenate da Irene Maffezzoli e Francesca Gervasoni”.

La Squadra B della Casati composta da Elisa Brambillasca, Desireè Giorgia Nucaro, Ramona Melania Nasui e Margherita Villa è arrivata nona, mentre la Squadra A con Elena Casiraghi, Chiara Stabile, Martina Margutti, Valentina Panceri e Sofia Ferrari è arrivata 13esima.

Ginnastica Sampietrina Selfie ginnaste e staff ad Arcore 2024

Ginnastica artistica: Sampietrina Seveso quarta a un passo dal podio

Esordio positivo anche per la formazione della Sampietrina Seveso composta da Gaia Ballabio, Alice Ferrante, Noemi Finocchio, Giulia Rossetti, Denise Barbone, Camilla Atacena che, con ottimi esercizi, ha conquistato un significativo quarto posto in una prova dove erano presenti ben trentanove, agguerrite squadre.

«C’è un po’ di rammarico per il podio sfiorato per pochi decimi, poiché consapevoli delle nostre capacità, non appena archiviata questa gara allenatori e ginnaste sono già tornati in palestra con tanta voglia di perfezionare e migliorare alcuni elementi», spiegano i dirigenti della Sampietrina.

Ginnastica artistica: settimo posto per la Gal nel Silver LE nella classifica vinta dalla Brixia

Ad Arcore, nel Campionato Silver LE, prestigioso settimo posto della Gal Lissone nella categoria generale unica che ha visto posizionarsi al primo posto la Brixia Brescia. La Gal si è presentata in pedana con Giorgia Camarda, Alessia Fossati, Giada Gugliotta, Valentina Rodaro, Giorgia D’Ambrosio e Greta Savini.