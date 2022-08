Folgore Caratese e Seregno inserite nel girone B del campionato di serie D

Arconatese, Alcione Milano, Breno, Brusaporto, Caronnese, Casatese, Chievo Sona, Varese, Desenzano, Lumezzane, Ponte San Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Varesina, Villa Valle e Virtus CiseranoBergamo saranno le avversarie della Folgore Caratese e del Seregno nel girone B del campionato di serie D, al via domenica 4 settembre. La novità è stata comunicata venerdì 19 agosto dalla Lega nazionale dilettanti, contestualmente all’articolazione del calendario del torneo.

Serie D, girone B: ecco una sintesi del calendario

Un momento della gara amichevole estiva di Pievepelago tra Seregno e Prato (foto dalla pagina di Facebook del Prato)



Nella prima giornata, la Folgore Caratese esordirà in casa contro il Lumezzane, ambiziosa compagine neopromossa dall’Eccellenza, che ha nell’ex centravanti Andrea Caracciolo il suo presidente ed è guidata in panchina da Arnaldo Franzini, ex di Piacenza e Seregno. L’undici seregnese invece è atteso in trasferta dall’Arconatese, protagonista di un grande mercato e capace di assicurarsi le prestazioni del bomber Mario Chessa, ex Castellanzese. Nel turno successivo, domenica 11 settembre la Folgore Caratese sarà ricevuta dal Chievo Sona, sodalizio veneto che si ripropone di riportare ad alti livelli la tradizione del ChievoVerona, mentre il Seregno accoglierà tra le mura amiche del Ferruccio il Villa Valle. Gli azzurri allenati da Maurizio Lanzaro affronteranno quindi domenica 18 settembre la trasferta di Varese, al cospetto di una delle favorite del raggruppamento, mentre in contemporanea la Folgore Caratese ospiterà la sempre insidiosa Virtus CiseranoBergamo. Per il resto, il Seregno se la vedrà in terra bresciana con il Lumezzane domenica 16 ottobre, mentre la settimana successiva, domenica 23 ottobre, è in calendario il derby brianzolo, al Ferruccio di Seregno. I caratesi disputeranno infine lo scontro diretto con il Varese domenica 11 dicembre, sul campo di via 25 aprile a Carate Brianza.

Serie D: le brianzole impegnate in Coppa Italia



Il debutto in campionato sarà preceduto per entrambe le compagini brianzole dagli impegni in Coppa Italia. Nel turno preliminare, il Seregno riceverà domenica 21 agosto, alle 16, a Giussano, la neopromossa Castanese. La vincente è attesa poi domenica 28 agosto in trasferta dalla Caronnese. Sempre domenica 28 agosto, la Folgore Caratese si misurerà in campo avverso con l’Alcione Milano.