F1,Gp degli Usa: Verstappen conquista la pole per la sprint race

Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, in un sabato pomeriggio americano iniziato in modo non proprio perfetto per il neo Campione del Mondo, l’olandese riesce, nonostante un testacoda nel Q2, a portare a casa la posizione del palo. Dietro di lui, a soli 55 millesimi di distacco è secondo Charles Leclerc, mentre si qualifica terzo il pilota Mercedes Lewis Hamilton. L’altro pilota del Cavallino Carlos Sainz partirà solamente dalla sesta posizione, dietro alle McLaren di Norris e Piastri, ma davanti ad un ancora anonimo Sergio Perez.

F1,Gp degli Usa: Verstappen ed Hamilton rompe il ghiaccio

La prima monoposto a scendere in pista per il primo turno di qualifiche shootout che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race in programma per le ore 5 del sabato pomeriggio americano (la mezzanotte italiana) è la Mercedes di Lewis Hamilton, già qualificatasi terza nel pomeriggio di ieri seppur alle prese con diversi problemi dovuti al porpoising. Ultime, invece le due Red Bull, con un Verstappen più che mai agguerrito dopo essere rimasto all’asciutto nel corso delle prime qualifiche del venerdì e con un Sergio Perez “agli sgoccioli”: secondo l’ultimatum dato dalla scuderia di Milton Keynes, al messicano restano solo tre gare per confermarsi meritevole di un contratto con il team. Mentre le due Ferrari dimostrano di essere ancora oggi molto competitive, le due Aston Martin confermano di non aver ancora risolto i propri problemi, con Fernando Alonso che rischia nuovamente di non passare il taglio al Q2. Con un ritornato Daniel Ricciardo che riesce a piazzare la propria AlphaTauri all’ultimo vengono eliminati Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda e Sargeant, con George Russell investigato per impeeding a Leclerc e Tsunoda vittima di uno scontro con Hamilton.

F1,Gp degli Usa: Verstappen tallonato da Leclerc

Il secondo turno di qualifiche vede, temporaneamente, crollare le prestazioni di Verstappen, che macina una serie di piccoli e grandi errori forse a causa della pressione messagli da Leclerc, autore della pole position nella giornata di venerdì e particolarmente incollato al suo posteriore oggi. Verstappen sbaglia uscendo in curva nove, ma raddrizzando subito la propria vettura evita il peggio e ritorna a girare: nonostante l’errore conclude comunque primo, con eliminazione di Ricciardo, Alonso, Ocon, Stroll e Zhou

F1,Gp degli Usa: Verstappen e lo sprint sul finale

Con Alexander Albon che entra nell’ultimo turno di qualifiche, mettendo fuori per soli 30 millesimi Ricciardo, il semaforo verde si accende in fondo alla pit lane dando inizio al Q3, tuttavia la corsia dei box è silente: tutti i team optano per un solo tentativo, entrando in pista quando mancano solo 4 minuti allo scadere del tempo. Verstappen, Leclerc e le due McLaren volano rubandosi reciprocamente i migliori settori, ma è il tre volte Campione del Mondo Verstappen ad avere la meglio, riprendendosi la pole position rubatagli da Leclerc per la gara di domenica. Allo scoccare della mezzanotte italiana i semafori si spegneranno sul Cricuit of the Americas di Austin, Texas, dando inizio alla gara sprint del sabato americano, mentre domani l’appuntamento con il Gran Premio degli Stati Uniti è fissato per le 21 ora italiana.