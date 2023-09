F1, Gp di Singapore: Ferrari davanti a tutti nelle libere, in pista torna “Varano”

Ferrari, rinvigorita dalle ritrovate prestazioni nella gara di casa, domina il venerdì di libere del Gran Premio di Formula 1 di Singapore, riuscendo a piazzare una doppietta sia nella prima sessione di libere, con il miglior tempo di Charles Leclerc, seguito di soli 78 centesimi dal compagno di squadra Carlos Sainz, sia nella sessione serale (più vicina alle condizioni di gara della domenica), dove ad essere il più veloce in pista è questa volta lo spagnolo, seguito dal monegasco con un distacco di 18 millesimi.

F1, Gp di Singapore: le prove libere del venerdì

F1 Gp Singapore prove libere – Infografica Sara Colombo

F1, Gp di Singapore: Verstappen e Red Bull scomodi a Marina Bay ma non lontani dalla testa

La tappa sul circuito di Marina Bay, profondamente rinnovato per ospitare il Mondiale 2023, non è la favorita della leader del Campionato Red Bull Racing, ed essendo la prima corsa dopo una settimana di stop da Monza, la Casa di Maranello sembra essere ancora infuocata dall’energia dei tifosi italiani.

Max Verstappen e la RedBull – nonostante da simulazione dovrebbero essere meno competitive sul tracciato singaporeano, rispetto al dominio assoluto dimostrato nel resto della stagione – non sembrano tuttavia essere molto lontane dalla testa della gara, quantomeno nella prima sessione di libere, dove il leader del Mondiale si piazza terzo a poco più di un decimo dalla Ferrari di Sainz. Tutta un’altra storia invece è quella della seconda sessione, dove Verstappen scompare, ottavo, dieto al compagno di squadra Sergio Perez, entrambi impegnati in una costante lotta con una macchina “inguidabile” il quale posteriore sembra scivolare ad ogni curva.

F1, Gp di Singapore: passo gara favorevole a Mercedes

Se nelle simulazioni di qualifica Ferrari è la più veloce, per quanto riguarda il passo gara sembrerebbe avere la meglio Mercedes, con meno degrado rispetto alla Rossa e con i due piloti britannici, Russell ed Hamilton, rispettivamente terzo e quinto nella seconda sessione di qualifica (dove quarto è l’onnipresente Fernando Alonso solo ottavo nella prima sessione).

F1, Gp di Singapore: chi si rivede, “Varano” e Ricciardo

Il venerdì di prove libere scorre lineare sotto il tramonto orientale nonostante uno scampato allarme pioggia. Unico intoppo di giornata un piccolo ospite ricomparso sul tracciato per la gioia di Verstappen, che ha provocato bandiera gialla a pochi minuti dal termine della prima sessione di libere: “Varano”, una grossa lucertola varanide tipica del sud-est asiatico… dal 2016 unico vero acerrimo nemico dell’attuale Campione del Mondo. Avvistato anche un altro “grande ritorno” in quel del paddock di F1: il pilota australiano Daniel Ricciardo, il quale – si mormorava a inizio settimana – sarebbe tornato a correre a bordo della sua AlphaTauri dopo l’operazione al polso, proprio nel corso del weekend di Singapore. A prendere parte alle prime due sessioni di libere tuttavia è stato il suo sostituto Liam Lawson che per essere solamente il suo terzo weekend in Formula 1 ha ottenuto risultati di tutto rispetto.

F1, Gp di Singapore: il programma

L’appuntamento con l’ultima sessione di libere è fissato per le 11.30 ora italiana (17.30 ora locale) di sabato, mentre a seguire le prove ufficiali di qualificazione prenderanno il via alle 15 ora italiana, rigorosamente al buio.