F1, Gp di Monaco: Leclerc conquista la pole, al suo fianco Oscar Piastri

Charles Leclerc conquista per la terza volta la pole position sulle strade che lo hanno cresciuto: sarà la rossa numero sedici del monegasco a scattare dalla prima posizione allo spegnimento dei semafori che daranno, domenica 27 maggio, il via all’ottantunesima edizione del Gran premio di Montecarlo. Al fianco del padrone di casa, il suo “figlioccio” Oscar Piastri, qualificatosi in seconda posizione per 154 millesimi. I due detentori della prima fila avevano infatti regalato ai tifosi della Formula 1 un simpatico siparietto mediatico nei giorni precedenti l’evento di gara, dove il conduttore australiano, già da Imola impegnato a cercare nel suo albero genealogico tracce di italianità per ingraziarsi gli spettatori, si era messo nuovamente alla ricerca di sangue monegasco nei suoi antenati, finendo per essere “adottato” proprio da Charles Leclerc.

Dietro a una “familiare” prima fila Ferrari-McLaren, si qualificano le altre due monoposto dei team, con Carlos Sainz e Lando Norris: la più bella coppia di amici dell’attuale paddock di Formula 1. Tra i nomi appena elencati c’è tuttavia un grande assente: Max Verstappen, qualificatosi solo sesto, dietro alla Mercedes di George Russell, dopo aver abortito il suo ultimo giro lanciato per un contatto ravvicinato con un muretto all’ingresso della Sainte Devote. L’olandese, dopo essersi lamentato della propria vettura per tutto il weekend, si è reso comunque autore di una prestazione infinitamente migliore rispetto al compagno di squadra Sergio Perez: eliminato in Q1, il messicano partirà dalla 18esima piazza.

F1, Gp di Monaco: Leclerc conquista la pole, com’è andato il Q1

Il semaforo verde delle qualifiche di Monaco si accende con le due Mercedes parcheggiate nella fast lane sei minuti prima dell’apertura della pit e le due Ferrari ancora ferme ai box. La temperatura dell’asfalto è più alta rispetto alle tre sessioni di libere che hanno preceduto la qualifica e l’assenza di nuvole lascia presagire una gara asciutta per la giornata di domenica. Dopo un primo passaggio caldo di Hamilton, è Verstappen ad abbassare il target per il primo tempo cronometrato, mentre per la Ferrari non si sta dimostrando un Q1 particolarmente felice, con Leclerc che si trova inizialmente a fare dei crono out of sync (fuori fase rispetto ai giri lanciati e di cool down degli altri piloti) e Sainz rallentato da Albon, poi investigato per impeding. Nella confusione e nel traffico di avere venti monoposto sullo stretto circuito cittadino di Montecarlo, il monegasco di Ferrari riesce a far segnare il primo tempo, mentre la maggior parte di piloti, utilizzando un treno di gomme nuove riesce a migliorarsi sempre di più.

F1, Gp di Monaco: Leclerc conquista la pole, la sfida del Q2

Con solo Verstappen e Leclerc ad aver utilizzato un unico treno di gomme nella prima sessione di qualifica, il semaforo verde in fondo alla pit lane si riaccende liberando in pista le 15 monoposto rimaste. Il Q1 ha visto infatti l’eliminazione di Alonso (penalizzato dal traffico), Sargeant, Perez, Bottas e Zhou. Mentre Leclerc continua a girare sui (più che buoni) tempi fatti segnare nelle prove libere, gli altri piloti si migliorano notevolmente, con Verstappen che si mette a dettare il passo del secondo turno, per terminare secondo (a panino) tra le due McLaren di Norris e Piastri alla bandiera a scacchi. Il Q2 elimina Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll e Magnussen, mentre passano clamorosamente all’ultimo turno di qualificazione la Williams di Albon e l’Alpine di Gasly.

F1, Gp di Monaco: Leclerc conquista la pole, la chiusura del Q3

Mentre Verstappen e Leclerc viaggiano appaiati nel giro di lancio, Sainz è il primo a cercare un tempo cronometrato. Con Leclerc che al primo tentativo strappa la pole position provvisoria, l’olandese cerca un secondo giro di riscaldamento per mettersi davanti al monegasco, ma si riduce a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, quando è costretto ad alzare il piede ed abortire il suo ultimo giro lanciato per un contatto all’ingresso della Santa Devota.

È pole position per Leclerc che, con un 1:10.270, due decimi più basso del suo precedente tentativo, conquista la prima piazza per un decimo e mezzo davanti al pilota McLaren Oscar Piastri. Con l’ingresso di Albon in Q3 e la conquista della nona piazza, salvo penalizzazioni per l’impeding ai danni di Sainz, la Williams ricomparirà per la prima volta dal 2016 nella zona nobile della griglia di partenza nella gara di domenica.