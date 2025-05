Dopo l’ossigeno del terzo posto nella Sprint Race, tutto male per la Ferrari nelle qualifiche del Gp di Miami. Le Rosse hanno chiuso all’ottavo posto con Charles Leclerc e al 12° con Lewis Hamilton terzo nel pomeriggio. In pole position si è piazzato il campione del mondo Max Verstappen, che venerdì ha annunciato la nascita della figlia Lily dalla compagna Kelly Piquet. Il neo papà della Red Bull ha festeggiato con un giro da applausi in 1:26.204 davanti a Lando Norris (McLaren, 1:26.269) e a Kimi Antonelli (Mercedes, 1:26.271), che ha risposto nel migliore dei modi alla delusione della Spint.

L’altra McLaren di Oscar Piastri (1:26.375) completa la seconda fila. Poi Russell e Sainz, Albon e Leclerc (1:26.754). Hamilton, escluso dalla Q3 (1:27.006) è in sesta fila con Hadjiar (Racing Bulls F1 Team). Semaforo verde alle 22 di domenica.