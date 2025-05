F1, Gp di Miami: Norris vince la Sprint del caos, Hamilton terzo

Kimi Antonelli decimo dopo la fantastica pole position del venerdì, Leclerc a muro nel giro di ricognizione, Lewis Hamilton terzo. Sono i verdetti della gara spint corsa nel sabato del Gp di Miami e vinta da Lando Norris che ha messo la sua McLaren davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Hamilton che ha approfittato di un grande caos in pista per piazzare la zampata e risalire posizioni.

F1, Gp di Miami: Sprint partita in condizioni bagnate e finita sull’asciutto

La Spint si è corsa in condizioni bagnate ma è finita con gomme da asciutto e in regime di Safety Car. Proprio la safety car entrata dopo gli incidenti di Carlos Sainz e Fernando Alonso è stata una manna per le McLaren.

Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), superato in partenza e poi protagonista in corsia box di un contatto col neo papà Max Verstappen (Red Bull) poi penalizzato di dieci secondi per un safe release e 17° al traguardo.