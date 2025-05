F1, Gp di Miami: doppietta Mc Laren con Piastri e Norris, scintille in Ferrari

È ancora Oscar Piastri sul gradino più alto del podio. Il Gp di Miami ha firmato una doppietta McLaren con l’australiano primo davanti al compagno di scuderia Lando Norris. Al terzo posto George Russell su Mercedes, quarto il campione del mondo Max Verstappen, su Red Bull.

Le Ferrari si sono piazzate al settimo posto con Charles Leclerc e all’ottavo con Lewis Hamilton, preceduti al sesto posto da Kimi Antonelli su Mercedes e da Albon al quinto.

F1, Gp di Miami: il sarcarmo di Hamilton via radio

Un altro piazzamento lontano dal podio per le Rosse condito con l’ordine di scuderia dato a Hamilton a quattro giri dalla fine di lasciar passare Leclerc. Quando il box l’ha avvertito via radio della Williams di Carlos Sainz (nono alla fine) in agguato, sir Lewis ha chiesto: “Volete che faccia passare anche lui?”. Nel dopo gara il team principal Vasseur ha stemperato la tensione analizzando la decisione presa: «Lo scambio di posizioni con Hamilton? Mai facile ma hanno ubbidito e penso fosse la decisione migliore. Ora gli aggiornamenti».