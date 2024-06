F1, Gp del Canada: Verstappen torna a vincere, blackout Ferrari

Max Verstappen torna a vincere in Canada, mentre la Ferrari, con due ritiri, dopo il doppio podio di Monaco, chiude tragicamente il suo più nero weekend della stagione di Formula 1 2024. Secondo, alle spalle dell’olandese, alla fine di un’interminabile e pazzo Gp il pilota McLaren Lando Norris, mentre sul gradino più basso del podio c’è spazio anche per il poleman di giornata George Russell.

F1, Gp del Canada: la pioggia battente al via

Il cinquantatreesimo Gran Premio del Canada prende il via sotto una pioggia battente, condizione meteorologica non nuova nel weekend, ma più intensa del previsto. Tutti i piloti in griglia, su gomma intermedia sfilano incolonnati allo spegnimento dei semafori alzando troppa acqua per una discreta visibilità. Solamente le due Haas, su gomma full wet, sembrano avere la meglio nei primi giri, ma la pioggia smette poco dopo.

F1, Gp del Canada: Leclerc, problemi al motore e rebus gomme

Mentre il pilota Ferrari Charles Leclerc è alle prese con un problema, probabilmente di natura elettrica, al motore, spunta un timido sole che asciuga rapidamente la pista, ma la previsione dell’arrivo di un secondo scroscio di pioggia tiene temporaneamente la maggior parte dei team lontani dalla corsia box. Haas, in controtendenza, si ferma rovinando da sola una bellissima strategia, nel passare alle intermedie con un pit stop lunghissimo. L’ingresso di una Safety Car, necessaria per l’incidente della Williams di Logan Sargeant al 26esimo giro, lascia lo spazio ai team per rientrare ai box. In questo momento la testa della gara è guidata da Norris (autore di un doppio sorpasso realizzato pochi giri prima grazie all’abilitazione all’utilizzo del DRS, prima su Verstappen, poi su Russell), che cerca inizialmente di restare fuori dalla pit lane, perdendo poi la leadership della gara in un pit stop al limite.

Al 30esimo giro anche la Ferrari di Leclerc (fuori dalla zona punti) rientra ai box principalmente per risolvere il problema al motore ma, tentando il tutto per tutto, monta anche la gomma da asciutto. Problema: la pioggia prevista arriva ed il monegasco, non riuscendo a stare in pista è costretto ad un’ulteriore sosta per tornare sulle intermedie.

Mentre Verstappen comanda sulla Mercedes di Russell e sulle McLaren di Norris e Piastri, torna, definitivamente, il sole e si susseguono altri pit stop per passare alle slick.

F1, Gp del Canada: Leclerc doppiato e ritirato, Sainz fuori

Leclerc, doppiato e con una gara da buttare, si ritira al 43esimo giro per per evitare di accumulare chilometri inutili, mentre anche Carlos Sainz, non molto più tardi è costretto a terminare la propria gara a seguito di un testacoda e ad un contatto con la Williams di Alex Albon (fino a quel momento autore di una notevole prestazione a bordo della sfortunata monoposto numero 23): era da Baku 2022 che la Ferrari non si ritirava con entrambe le monoposto.

Con il ritiro dello spagnolo torna in pista la Safety Car, che concede alle due Mercedes di fermarsi per un ulteriore cambio gomme, rientrando alle spalle di Verstappen, Norris e Piastri. Con Verstappen che allunga di quasi tre secondi il distacco sulla McLaren, le due Mercedes, agguerrite, regalano le bagarre degli ultimi giri, con i tanti ennesimi errori di Russell e con Hamilton che riesce a chiudere il sorpasso su Piastri.

Verstappen taglia il traguardo di Montreal per primo, davanti a Norris e a Russell, tornando a vincere dopo un weekend di astinenza dal podio.