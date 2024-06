Formula 1, George Russell in pole position nel Gran Premio del Canada. Male le Ferrari

George Russell conquista la pole position al Gran Premio di Formula 1 del Canada (a pari tempo con il campione del mondo in carica Max Verstappen). Terza è la McLaren numero 4 di Lando Norris, a 21 millesimi dalla Mercedes del britannico e dalla Red Bull dell’olandese, mentre Ferrari resta esclusa dal Q3. Un weekend di Montreal dal tempo ballerino lascia spazio a qualifiche anomale, andate in scena sul tracciato dell’ex Expo della cittadina Quebecoise, dalle 22 ora italiana di sabato 8 giugno. All’accensione del semaforo verde in fondo alla pit-lane, il primo a prendere la via della pista, dopo aver buttato l’ultima sessione di libere della mattinata andando quasi subito a muro a causa dell’ingovernabilità della sua Kick Sauber, è Guanyu Zhou. Seguono il pilota cinese Pierre Gasly, Esteban Ocon e Logan Sargeant, i quali si trovano quasi subito a dover fare i conti con una leggera pioggerella tra le curve 7 e 8 del tracciato.

Formula 1: Sainz va lungo nel primo crono, poi si rilancia

Mentre Norris si piazza subito davanti a Verstappen, il pilota del Cavallino Carlos Sainz è costretto a rilanciarsi per un secondo crono dopo essere andato lungo nel suo primo giro lanciato. Perez fatica per tutta la sessione a trovare grip, mentre Verstappen a pochi minuti dalla bandiera a scacchi si trova in settima posizione. Riscendendo in pista per salvarsi dall’eliminazione l’olandese sembra scoprire le proprie carte facendo segnare un 1.13, mettendo tuttavia fuori Perez (fresco di rinnovo del contratto con il Team di Milton Keynes) dal Q2 per la seconda volta consecutiva. Eliminati con il messicano, anche Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou.

Formula 1: le due Ferrari eliminate dalla top 10

Con una lieve pioggia prevista per metà sessione, della durata di 2-3 minuti circa, prima di uno scroscio che avrebbe dovuto intaccare il Q3, il secondo turno di qualificazione prende il via con un secondo errore di Sainz, che così facendo si gioca il primo tentativo crono. Oscar Piastri, fa segnare il primo tempo provvisorio, abbassando l’asticella a 1.12.462 primo virtuale, mentre le due Ferrari e la Red Bull di Verstappen battagliano per entrare nella zona nobile della classifica. Sainz, piazzandosi in ottava posizione mette sul filo Verstappen (ancora classificato per 27 millesimi), Anche Charles Leclerc si trova nella medesima situazione, messo poi fuori dall’arrivo di Stroll, che per 32 millesimi di vantaggio su Tsunoda, esclude dal Q3 le due monoposto del Cavallino. Eliminati insieme ai due piloti di Maranello, anche Sargeant (alla sua miglior qualifica in Formula 1 fino ad oggi), Magnussen e Gasly.

Formula 1: Russel precede sul filo il campione del mondo Verstappen

Con lo spauracchio pioggia sempre dietro all’angolo, ma che non si paleserà mai, i 10 piloti rimasti scendono in pista per due tentativi su gomma usata. Mercedes posticipa la discesa in pista, lasciando presagire un solo tentativo cronometrato, ma si lancia all’inseguimento poi del tempo, fuori fase con il resto della griglia. È un testa a testa Russell vs Hamilton, dove il sette volte campione del mondo perde per 280 millesimi nei confronti del compagno di squadra in pole position provvisoria. Mentre Norris e Piastri partono per primi per il secondo colpo, anche Verstappen riprende la via della pista, facendo segnare nel suo secondo crono, lo stesso identico tempo del britannico di Mercedes numero 63. L’olandese, tuttavia, partirà dalla seconda piazzola, avendo fatto segnare tale tempo per secondo, e quindi, secondo il regolamento, avvantaggiato da una pista più gommata ed aderente.

Formula 1: la top ten al via nel Gran Premio del Canada

Con Ferrari 11esima e 12esima, top 10 della griglia di partenza per la gara di domenica 9 giugno dovrebbe comporsi da Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Tsunoda, Stroll e Albon.