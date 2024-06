Gp del Canada di F1, prove libere: miglior tempo per Alonso (Aston Martin), Leclerc (Ferrari) quarto

In una settimana carica di novità per la Formula 1, caratterizzata da rinnovi di contratti e dalla pubblicazione del nuovo regolamento F1 2026, la prima giornata di prove libere sul tracciato canadese di Montreal si chiude con il miglior tempo di Fernando Alonso , più veloce in pista con un 1:15.810, George Russell e Lance Stroll(dopo una primo turno in pista quasi inutile, profondamente disturbato dal maltempo).

Gp del Canada di F1: il rinnovo per due anni di Perez in Red Bull

La settimana della Formula 1 canadese viene inaugurata dalla notizia del rinnovo del contratto con Red Bull di Sergio Perez, arrivata come un fulmine a ciel sereno lo scorso martedì 4 giugno. Nonostante i numerosi rumours e dubbi, generati soprattutto dal divario prestazionale con il compagno di squadra Max Verstappen, il messicano ha firmato per conservare il proprio sedile sulla monoposto di Milton Keynes numero 11 per altri 2 anni, fino al 2026.

Il contratto del compagno di squadra Max Verstappen, a differenza di quello del messicano, scadrebbe nel 2028, ma con questa mossa, Red Bull e Perez vanno a blindare uno dei sedili più ambiti del Mondiale, lasciando vacante solo quelli di Mercedes (appartenente all’uscente Hamilton), Aston Martin e Williams (degli attuali Stroll e Sargeant), della Kick Sauber (affianco al neo-arruolato Hulkenberg) o di Alpine, Racing Bulls e Haas senza ancora alcun pilota confermato.

Gp del Canada di F1: rivelato il nuovo regolamento in vigore dal 2026

In una settimana carica di notizie, FIA decide di rivelare anche il regolamento che entrerà in vigore dal 2026. Giovedì 6 giugno, infatti, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha svelato i regolamenti tecnichi che Formula 1 adotterà a partire dalla stagione 2026: monoposto più corte, leggere e sostenibili, che dovranno dire addio al DRS in favore di un “booster” denominato “Manual Override” più verso il gusto americano, simile al push to pass, da diversi anni adottato dalle Indycar (per gli appassionati di videogiochi, una sorta di Nos, questa volta però riguardante la parte elettrica, che agevolerà le vetture nelle manovre di sorpasso).

Gp del Canada di F1: prima sessione di libere con grandinata

La grande emozione dell’attività fuori pista viene tuttavia subito smorzata con la prima sessione di prove libere del venerdì che, a causa di una forte perturbazione, portatrice persino grandine sul tracciato canadese, consente ai piloti di girare soltanto per un’abbondante mezz’ora (dell’ora preventivata). I conduttori con il più alto chilometraggio, infatti sono riusciti a percorrere solo undici giri di pista, mentre sul tracciato del parco Jean Drapeau, il più veloce è il pilota Mercedes Lando Norris con il miglior tempo di 1:24.435 (davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc). In pista, al posto di Esteban Ocon, a bordo dell’Alpine, è sceso invece l’esordiente Jack Doohan, autore di una diciannovesima posizione (a fronte di soli tre giri completati).

Gp del Canada di F1: la seconda sessione ricca di colpi di scena

L’FP2 è invece ricca di colpi di scena che attraversano la pit-lane da Ferrari a Red Bull. In una giornata dominata dal maltempo, Leclerc inizia il proprio secondo turno di libere montando una gomma intermedia già usata in FP. Benché piova ma la direzione gara non abbia ancora dichiarato lo stato di Wet Practice, Leclerc verrà indagato a fine sessione per questa manovra, mentre i vari piloti si susseguono ai box per effettuare il passaggio sulla mescola intermedia. Verstappen chiude anticipatamente (di un’altra mezzora) la propria sessione, rientrando in pit lane per un problema tecnico all’ERS. Sotto una pioggia ormai divenuta costante sono Fernando Alonso, George Russell e Lance Stroll a consquistare le prime posizioni, mentre Leclerc chiude in quarta nonostante un testacoda al tornantino, con Sainz solo tredicesimo. Alle spalle di Leclerc, per completare la top 10 troviamo: Ricciardo, Magnussen, Hamilton Tsunoda, Albon e Perez.