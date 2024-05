F1, Gp di Monaco: Leclerc vince a casa sua davanti a Piastri e Sainz

A Monaco trionfa Charles Leclerc: dopo aver conquistato la pole position per ben tre volte, non solo è la prima volta che il pilota del Principato vince il Gran Premio di casa, ma altresì la prima volta che un pilota monegasco vince il Gran Premio di casa. Con la Ferrari che non conquistava la prima posizione al GP di Montecarlo dalla vittoria di Sebastian Vettel nel 2016 e con l’assenza di un monegasco sul podio di casa sin dalla prima edizione del Campionato del Mondo di Formula 1, nel 1950, tra le strade del circuito cittadino più prestigioso del mondo, tinte di rosso, riecheggiano L’Hymne monégasque e l’Inno di Mameli. Accanto a Leclerc, sul podio, Oscar Piastri in seconda posizione e Carlos Sainz sul gradino più basso.

F1, Gp di Monaco: Leclerc vince e la partenza thrilling

classifica Gp Monaco 2024 Grafica Sara Colombo

Un lungo Gran Premio terminato con una grande festa, ma iniziato con due partenze e tanta apprensione vissuta soprattutto dai tifosi del Cavallino. Al primo spegnimento dei semafori, infatti, Leclerc parte molto bene e, pur trovandosi all’interno, nella zona più sporca della pista, riesce a mantenere la leadership su Piastri alle sue spalle. L’australiano si trova a sua volta coinvolto in una bagarre con lo spagnolo di Casa Ferrari che, dopo un testa a testa, è costretto a fermarsi in una via di fuga al Casinò, a causa di una foratura all’anteriore sinistra dovuta ad un contatto con il fondo della McLaren giallo-verde in memoria di Ayrton Senna di Piastri.

Quando tutto sembra perduto per la Ferrari, con una macchina quasi costretta al ritiro, Leclerc pressato dall’australiano, lasciato da solo contro le due McLaren di Piastri e Norris, arriva la comunicazione di una bandiera rossa che cambia totalmente le carte in tavola. Sulla salita che porta al Massenet la Red Bull di Sergio Perez è ridotta ad una scatola di lamiera: tamponata dalla Haas di Kevin Magnussen alla ricerca del sorpasso sulla destra, la monoposto disegnata da Adrian Newey, già in difficoltà dall’inizio del weekend, perde il controllo, sbattendo da un guardrail e l’altro. L’incidente di Perez porrà fine alla gara di entrambe le Haas, coinvolte l’una direttamente, l’altra (quella di Nico Hulkenberg) passivamente dallo scontro, provocando una lunga interruzione della gara necessaria a rimuovere i pezzi di carbonio disseminati dalla carreggiata.

F1, Gp di Monaco: Leclerc vince e la ripartenza dopo il lungo sto

Le qualificazione del Gp di Monaco

La ripartenza del Gran Premio di Monaco si rivela essere l’insperato colpo di fortuna per Ferrari che viene messa in condizione di riparare il problema alla vettura di Sainz, rilevato pochi istanti prima dell’esposizione della bandiera e, grazie a quanto previsto al punto 57.3 del Codice Sportivo Internazionale FIA, recuperare la propria terza posizione nella seconda griglia di partenza. Con la sosta antecedente la riaccensione dei semafori tutti i piloti dello schieramento smarcano il proprio pit stop cambiando mescola, rendendo così non necessario fermarsi ulteriormente nel corso dei 78 giri previsti.

La seconda partenza del Gran Premio di Monaco, memore dei danni di Sainz, Perez, delle due Haas e delle due Alpine, si dimostra molto pulita e prudente da parte di tutti i sedici rimasti in griglia, con tuttavia le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton (quinta e settima) che provano un approccio aggressivo sulla sesta piazza di Verstappen. I giri scorrono lenti e privi di grande azione, su di un circuito cittadino molto stretto, dove superare è un grande azzardo. Verso il cinquantesimo giro alcuni piloti, tra cui Hamilton e Verstappen tentano una non necessaria sosta ai box per conquistare il giro veloce o strappare qualche posizione, senza troppo successo e conducendo verso la fine della corsa una top ten invariata rispetto all’ordine di partenza.