Eccellenza: fa festa solo l’Ardor Lazzate, i risultati dell’infrasettimanale

Giornata numero 16 da calendario anticipata a turno infrasettimanale in Eccellenza, con le squadre brianzole che in sei partite incasellano solo cinque punti frutto di due pareggi e di una vittoria.

Eccellenza: il Girone A

Fa festa solo l’Ardor Lazzate a seguito del rigore trasformato da Giangaspero che al 32’ del secondo tempo condanna il Pavia. Arriva il primo KO per il Base 96 Seveso che cade nel finale sul campo del Magenta con la rete di Lo Monaco al 43’ st. Sulla vetta della classifica brindano Oltrepò e Calvairate che superano rispettivamente la Solbiatese (2-1 con le reti di Vaglio al 6’ e Ferraro al 48’) e la Castanese (3-1, reti di Achenza al 13’, Visigalli al 27’ e Personè al 48’).

Non svolta la stagione del Meda, sconfitto ancora di misura dall’ambizioso Saronno. La sfida del “Città di Meda – Mino Favini” viene decisa da un gol di rapina di Artaria, con la complicità di un infortunio del portiere in una partita avara di emozioni soprattutto nel primo tempo in cui si registrano solo i tentativi di sbloccare il risultato da parte di due giocatori in maglia bianconera (Filomeno e Brighenti).

Nella ripresa il Saronno è più offensivo anche con l’ingresso in campo di Pontiggia. Sala attaccante del Saronno manda alto su assist di Torriani, mentre dall’altra parte Laribi colpisce l’esterno della rete come Brighenti, che al minuto ventidue dà l’illusione del gol. Che invece segna il Saronno: cross dalla sinistra, Chierico non è perfetto e al 25’ Artaria, appena entrato, realizza il gol vincente. Il Meda non ha più la forza per pareggiare nel forcing finale e quindi deve alzare bandiera bianca.

Eccellenza: la classifica del Girone A

Classifica: Calvairate, Oltrepò 13 punti; Casteggio 11: Caronnese, Base 96 Seveso 10; Solbiatese, Magenta 8; Verbano, Ardor Lazzate, Pavia 7; FBC Saronno, FC Milanese 6; Sestese, Castanese 5; Accademia Pavese, Vergiatese 4; Meda 1; Accademia Vittuone 0 punti.

Eccellenza: il Girone B

Il Muggiò mantiene la vetta nonostante il pareggio a reti inviolate contro il combattivo Lemine Almenno. La Leon muove la classifica grazie al punto ottenuto nella sfida contro l’Altabrianza Tavernerio con un finale da trilling: i ragazzi di mister Ardito (già alla guida del Seregno) sbloccano il risultato verso la fine con Gualdi ma nell’extra time vengono raggiunti dalla rete siglata da Pelle. Si ferma ancora la Vis Nova che a Castelleone subisce la prima rete al 18’ p.t. (la firma è di Cocci) e il raddoppio di Cazzamalli al 15’ della ripresa.

Sospesa a fine primo tempo la partita che vedeva il Calolziocorte opposto all’Offanenghese, a causa di un guasto all’impianto d’illuminazione del “Centro Sportivo del Lavello”. Al riposo i cremaschi conducevano per due reti a zero grazie alle segnature di Miglio e Confalonieri, oltre ad aver colpito due traverse. Toccherà ora al Giudice Sportivo stabilire la data di recupero degli altri minuti di gara.

Eccellenza: la classifica del Girone B

Classifica: Muggiò, Nuova Sondrio, Trevigliese 11 punti; Mapello 10; Alta Brianza Tavernerio, Offanenghese, Arcellasco Città di Erba 8; Soresinese, Soncinese, Cisanese 7; Leon, Castelleone, San Pellegrino 6; Vis Nova Giussano 4; Brianza Olginatese 3; Tribiano, Lemine Almenno 2; Calolziocorte 1 punto (Offanenghese e Calolziocorte una partita in meno).

Eccellenza: il prossimo turno

Domenica per la giornata 5, nel Girone A il Meda fa visita al Vittuone, il Base 96 Seveso va a Calvairate, l’Ardor Lazzate va a casa della Castanese.

Nel Girone B Vis Nova Giussano in trasferta sul campo di Altabrianza Tavernerio, Muggiò a Castelleone, Leon in casa con la Nuova Sondrio.