Duathlon: Vtt Seregno alla gara sprint di Barzanò

Il calendario gare, domenica 26 febbraio, è entrato nel vivo con il duathlon sprint di Barzanò, gara valida come prima tappa del circuito di duathlon. Il team di Vtt Seregno era in gara con dieci atleti. Seppur in una gara condizionata dal freddo e dalle condizioni del manto stradale, per la compagine seregnese è stata una giornata dalle forti emozioni e una bellissima prestazione di squadra.

Duathlon: Vtt Seregno, i risultati a Barzanò

Diletta Falconieri, finiva 20ma assoluta e prima di categoria S4; Elena Porta, era seconda di categoria M4, mentre Roberta Mauri chiudeva seconda di categoria in M3. In campo maschile Massimo Di Lillo chiudeva al 78 posto assoluto e la medaglia di legno nella categoria M3; Cristiano Veronelli, Villiam Manzoli, sesto di categoria in M4, Alessio Magon al suo esordio, Cristian Cavaliere, Romeo Mariani, al nono posto in M4. Nella classifica a squadre Vtt Seregno chiudeva al posto d’onore. Il team domenica 5 marzo sarà impegnato ai campionati italiani di duathlon cross a Triuggio.