Cross per tutti: in 2mila a Canegrate per la seconda tappa, i risultati

Oltre duemila runners hanno gareggiato a Canegrate nella seconda prova del circuito Cross per tutti, che ha regalato gare appassionanti e spettacolari. Matteo Burburan e Luisa Gaia Dal Molin si sono aggiudicati le prove maschili e femminili, mentre Mattia Uboldi quella degli under 20 e Corrado Armuzzi si è confermato tra gli over 50. Domenica prossima il circuito si ferma: appuntamento il 4 febbraio con la terza prova a Lissone.

Cross per tutti: Elite uomini (6 km)

Gara elite uomini (6 km). Splendido confronto tra il monzese Matteo Burburan (Pro Sesto) e il legnanese Giulio Palummieri (Daini Carate) che finiscono così sul podio; terzo posto per Matteo Pintus (CUS Insubria Varese), primo U23; Marco Broggi (Daunia Running) è 13° e primo Cat.M35, Mauro Viel (Atl. Lambro) 25° e primo M45.

Cross per tutti: gara femminile

Gara femminile (4 km). Luisa Gaia Dal Molin (CUS Pro Patria Milano) e Sara Gandolfi (Pro Sesto), si posizionano nell’ordine nei primi due posti anche per la categoria U23, mentre per il terzo posto Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone) supera Francesca Gumier (Malpensa Atletica). Quinto posto per Matilde Bonacina (CUS P.Patria Milano), prima delle juniores, poi Rocio Bermejo Blaya (Virtus Groane) prima delle senior; 23esima è Urszula Ewa Portincasa (Atl.Vedano – F35), prima master.

Cross per tutti: Under 20

Gara under 20 (4 km). La vittoria è dello junior Mattia Uboldi (CUS Pro Patria Milano) mentre per le altre posizioni del podio Gabriele Gatti (PBM Bovisio) prevale su Francesco Interlandi (Junior Club) e Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone) quarto e primo degli allievi.

Cross per tutti: Over 50

Gara master over 50 (6 km). Netta vittorie di Corrado Armuzzi (Canturina San Marco – M50); secondo posto per Stefano Bulessi (Circolo Atl. Guardia di Finanza) che supera Ivan Mazzoleni Ferracini (Berbenno).

Cross per tutti: gare giovanili, i Cadetti

Gare giovanili. Grandissima prestazione nelle Cadette (2 km) di Fatima Kalboussi (CUS Pro Patria Milano), figlia d’arte: il papà tunisino Mahmoud partecipò alle Olimpiadi di Seoul e Barcellona. Dietro dopo una sfida apertissima sul secondo gradino del podio sale Sara Baldo (PBM Bovisio) e sul terzo Sara Aguti (A.Garbagnate).

Emozioni fino all’ultimo tra i Cadetti (2 km): vince Alessandro Villa (CUS Pro Patria Milano) davanti ad Enea Rapisardi (Sesto 76 Lisanza); terzo Javier Mercuri (Milano Atletica).

Cross per tutti: gare giovanili, i Ragazzi

Ragazzi/e 2011. Secondo successo consecutivo per Edoardo Tricarico (Atl.Meneghina), dominatore della prova davanti a Riccardo Braida (Centro Schuster) e Andrea Frattaruolo (La Fenice Nova Mil.). Al femminile vince Silvia Gottardi (Euroatletica) davanti a Sara Mottadelli (Besanese) e Adele Bella (Athl. Villasanta).

Ragazzi/e 2012. Vittoria di larga misura per Alessandro Stirrup (Atl.Meneghina) davanti a Davide Lacicerchia (CUS Pro Patria Milano) e Tommaso Goretti (Forti e Liberi Monza). Più combattuta la vittoria di Virginia Margarucci (CUS P.Patria Milano) davanti a Federica Norrito (PBM Bovisio) e Martina Belotti (Euroatletica).