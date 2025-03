Si è chiuso sui saliscendi del Parco Increa di Brugherio la 14esima edizione del Cross per Tutti 2025 con al via ben 2150 atleti che hanno dato vita a gare spettacolari. Appendice del circuito le premiazioni finali nella serata di venerdì 21 marzo al teatro Excelsior di Cesano Maderno.

Cross per Tutti a Monza Brianza: tutti i risultati degli adulti a Brugherio

Gara élite uomini (6 km) – Conferma per Davide Delaini (Euroatletica), categoria Promesse, vincitore l’anno scorso e nuovamente a suo agio sui prati di Brugherio. Compito reso più difficile dalla resistenza opposta da Filippo Mariani (Cus Pro Patria Milano) che ha ceduto solo nel finale. Solida terza piazza per Thomas Previtali (Atletica Vedano), primo dei senior.

Gara femminile (4 km) – Vince la prova Silvia Oggioni (Cus Pro Patria Milano), già azzurra di cross, che precede Nicole Acerboni (Bracco Atletica), terza la junior Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone), reduce dal titolo italiano di duathlon di settimana scorsa. Quarta la combattiva Carola Fancellu (Euroatletica), prima delle under 18, poi l’under 23 Laura Ceddia (Atletica Vedano).

Gara under 20 (4 km) – Prova ricca di emozioni e di colpi di scena, risolta negli ultimi 500 metri da Federico Caimi (Euroatletica), categoria Allievi, che sulla penultima salita si porta al comando per restarci fino al traguardo, mentre pochi metri dietro si scatena la volata tra gli junior Michele Alamia (Cus Pro Patria) e Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone), divisi da una spanna. Subito dietro c’è William Lapomarda (PBM Bovisio), poi Giorgio Fumagalli (Pro Sesto), Lorenzo Calzi (Pro Sport Running), Alessandro Zanghi (Euroatletica), Andrea Ventrella (Team Brianza Lissone).

Master over 50 (6 km) – Vittoria del bergamasco Mauro Arnoldi (Cus Bergamo – M50) davanti al combattivo Sebastien Fontaine (V.Binasco) e Vincenzo Liguori (Road Runners Club Milano).

Cross per Tutti a Monza Brianza: tutti i risultati dei ragazzi a Brugherio

Cross per tutti, partenza del gruppo maschile

Gare giovanili – Le sfide under 16 si risolvono con due appassionanti volate finali dopo l’ultima salita. Tra le Cadette la spunta Sara Mottadelli (Polisportiva Besanese) che guadagna un metro su Silvia Boga (Pbm Bovisio), terza Adele Bella (Athl. Villasanta). Stesso copione tra i Cadetti, con l’accelerazione di Andrea De Simoni (Aspes) per piegare la resistenza di Riccardo Braida (Centro Schuster); terzo posto per Francesco Lollo (Pbm Bovisio).

Categoria Ragazzi/e – Tra i nati 2012, prevale Alessandro Stirrup (Atletica Meneghina), che salva il suo sesto successo consecutivo dall’attacco di Giovanni Colombari (Aspes); terzo Diego Ferrante (Atletica Cesano). Al femminile prova solitaria per Lydia Ghizzoni (Cus Pro Patria); dietro volata per il podio tra Emma Ciortan (Gsa Brugherio) e Virginia Margarucci (Cus Pro Patria). Tra i nati 2013, vince Mario Bizzarri (Centro Schuster) su Giuseppe Folcio (Vis Nova Giussano) e Giorgio Pietranera (Atletica Meneghina); al femminile, domina Beatrice Proserpio (Vis Nova Giussano) davanti a Emma Arginelli (Pro Sesto) ed Elsa Zangara (La Fenice-Nova Milanese).