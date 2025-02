Cross per tutti, 2200 atleti in gara in una giornata di sport e gioia

Nella quarta gara del Cross per tutti, organizzata dal Team Brianza di Lissone nel Bosco Urbano lissonese, hanno preso parte ben 2200 atleti, un’altissima partecipazione in una giornata di gare emozionanti, rese ancor più incerte dal percorso tortuoso ricavato negli stretti spazi del parco brianzolo. Ancora Luca Andreis e Gorgia Bergamin a prevalere nelle gare assolute, Thomas Colombo tra gli under 20 e Corrado Armuzzi al quarto successo consecutivo tra i master over 50.

Gara élite maschile (6 km) Nel terzo e ultimo c’è l’allungo decisivo di Luca Andreis (Euroatletica 2002), under 23, si lascia alle spalle Ionut Puiu (Atl.Lecco) e Giacomo Giani (Varese Atl.), primo dei senior; quindi Davide Delaini (Euroatletica) ew Matteo Burburan (Forti e Liberi),

Gara femminile (4 km) – La triatleta junior Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone) vince facile mentre la sfida per il secondo posto è appannaggio di Sara Gandolfi (Pro Sesto) che supera Federica Eterovich (DK Runners).

Gara under 20 (4 km) – Vitoria dell’allievo Thomas Colombo (Atl.Riccardi) che rifila distacchi abissali (quasi 40 secondi) allo junior Giacomo Giorgini (Team Brianza Lissone) ed a Mattia Martin (Atl.Gavirate).

Gara master over 50 (4 km) – L’ex azzurro di duathlon Corrado Armuzzi (Canturina San Marco – M50) vince agevolmente sul combattivo Antonio Basilico (Virtus Groane) e Guido Ricca (Triathlon Cremona).

Categorie giovanili – Tra i Cadetti vince Leonardo Marelli (Aspes) davanti ai combattivi Francesco Lollo e Massimo Marras, entrambi PBM Bovisio M.; nel settore femminile Vera Romeri (CUS Pavia) vince davanti ad Adele Bella (Athl. Villasanta) e Meta Grigaliunaite (Team Brianza Lissone).

Per le categorie Ragazzi/e, tra i nati 2012 ancora un successo per Alessandro Stirrup(Atl.Meneghina) davanti a Davide Lacicerchia (CUS P.Patria Milano) e Cristian Tarantola (CUS Pavia); al femminile vittoria per Elettra Papi Polli (Milano Atletica) davanti a Emma Ciortan (GSA Brugherio) e alla gemella Samuela Papi Polli. Per l’anno di nascita 2013, Mario Bizzarri (Centro Schuster) si conferma davanti a Giorgio Pietranera (Atl. Meneghina) e Luca Lasagna (Atl.Cinisello); mantiene la leadershipBeatrice Proserpio (Vis Nova Giussano) che supera Elsa Zangara (La Fenice-Nova Mil.) ed Emma Arginelli (P.Sesto).

Domenica 23 febbraio a Paderno Dugnano quinta prova del Circuito sul percorso allestito da Euroatletica 2002 all’interno del parco Toti di via Serra. Prima gara alle ore 9.