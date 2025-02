Campionato Brianzolo di Cross: Ba trionfa al Parco di Monza, assegnati i titoli regionali Master

Alla quarta prova del Campionato Brianzolo, organizzata dal GP Villasantese, hanno gareggiato 489 podisti che, nonostante il tempo inclemente, hanno dato vita a gare di alto livello tecnico sul percorso del Centro Federale di allenamento Cross che si snoda attorno alla Cascina San Fedele nel Parco di Monza.

Campionato Brianzolo di Cross: le gare per i titoli

La manifestazione valida come prova unica del Campionato regionale individuale e di società Master maschile e femminile (Cat.Over 35) ha anticipato i Campionati italiani individuali e di società master in programma il 16 febbraio a Colorina (So) dove si assegnerà anche la Coppa Lombardia di cross master vinta nel 2024 dall’Atletica Paratico. A Monza gli atleti della società bresciana presieduta da Enzo Tengattini hanno vinto ben sette titoli sui 14 in palio.

Campionato Brianzolo di Cross: la categoria M50

Nella gara per atleti della categoria M50 maschile e oltre che hanno affrontato il percorso di 6 km, Roberto Pedroncelli (Atl.Paratico) ha colto la quarta, consecutiva vittoria al Brianzolo, e con il crono di 24’14” ha superato il compagno di squadra Samuele Franchi (24’26”) e Mauro Arnoldi (Cus Bergamo – 24’38”). In questa prova fari puntati su Martino Palmieri (Euroatletic 2002 Paderno D.) che, tra l’altro, nell’ottobre 2023, negli Europei Master a Pescara, nella categoria M65 ha vinto due titoli a squadra: uno sui 10 km di corsa dove ha gareggiato in maglia azzurra con Mauro Grande (Bisceglie) e Giammario Rossi (A.Civitanova); il secondo nel cross con Paolo Gatti (Daini Carate B.) e Domenico Buccella (R.Pescara).

Campionato Brianzolo di Cross: le prove femminili

Nella seconda prova per Cat.Junior femminile e maschile; Promesse e Senior femminile, quindi Master 35 femminile e oltre, grande prestazione di Laura Ceddia, che sui 4 km ha fermato il crono a 12’48”. La Ceddia, classe 2003, ha raccolto prestigiosi risultati anche nel triathlon e, in diverse competizioni, ha indossato la maglia azzurra. A Monza, nella volata per il secondo posto Luisa Gelmi (G.A. Vertovese) in 12’48” è riuscita a prevalere su Irene Girola (OSA Valmadrera) in 13’01”. Tra le protagoniste di questa prova si è inserita Roberta Ghezzi Pbm Bovisio Masciago che nella categoria SF60 ha vinto il titolo battendo in volata Daniela Gilardi (Sev Valmadrera).

Campionato Brianzolo di Cross: le prove maschili

Nella prova per atleti del settore maschile, categorie Promesse, Senior, Master 35, 40 e 45 (percorso di 6 km), altra performance di Filippo Ba: l’atleta di Correzzana affiliato al Gruppo Alpinistico Vertovese, dopo un vibrante confronto, ha vinto la prova e il titolo dei Master 35 in 22’54” davanti a Francesco Canclini (Daini Carate B.) in 23’03” 31’13” e Alberto Formenti (Polisp.Besanese) in 23’14”.

Campionato Brianzolo di Cross: il calendario

La quinta tappa del Brianzolo è a Briosco sabato 22 febbraio (organizzano gli Amici dello Sport (tel. 340 5788641 Pennati Roberto). Atto finale del Brianzolo l’1 marzo a Carate Brianza nel Parco di Viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (organizza Marciacaratesi, tel. 348 7398148 Carlo Bonini).

Campionato Brianzolo di Cross: tutti i vincitori

Questi i vincitori di tutte le categorie a Monza. M50: Manuel Franchi (A.Paratico) – M55: Roberto Pedroncelli (idem) – M60: Riccardo Dusci (Marathon Club) – M65: Agostino Ferrari (A.Paratico) – M70: Martino Palmieri (Euroatletica 2002) – Junior M.le: Luca Proserpio (Amici dello Sport Briosco) – Promesse F.le: Laura Ceddia (Atl.Vedano al Lambro) – Senior F.le: Irene Girola (OSA Valmadrera) – SF35: Andrea Maffolini (A.Paratico) – F40: Luisa Gelmi (G.A.Vertovese) – F45: Monica Vagni (A.Paratico) – F50: Roberta Locatelli (idem) – F55: Nives Carobbio (A.Paratico) – F60: Roberta Ghezzi (Pbm Bovisio M.) – Promesse M.le: Roberto Zambelli (Cus Bergamo) – M35: Filippo Ba (GAV Vertova) – M40: Alessandro Rocca (Daini – Carate B.)- M45: Fabio Stefano Palmieri (Tapascioni Running) – Senior: Francesco Canclini (Daini).