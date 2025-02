Campionato brianzolo di cross: la terza prova ad Agrate, i risultati

È ripreso, dopo una breve sosta, il Campionato brianzolo di cross con la terza prova organizzata ad Agrate Brianza dal Gruppo podistico I Gamber de Cuncuress presieduto da Paolo Solfrizzo. Il tracciato della gara è stato disegnato all’interno del Parco Aldo Moro, in via Cantin ed ha viso ai nastri di partenza oltre trecento podisti un numero elevato ove si consideri che anche questa edizione del circuito è riservata solo ad atleti ed atlete a partire dalla categoria juniores.

La gara più partecipata è stata quella maschile per atleti del settore Master, dalla categoria Over 50 sino a quella degli Over 70. In questo raggruppamento, sul podio sono saliti, nell’ordine, Roberto Pedroncelli (Atl. Paratico) alla sua terza vittoria di seguito con il crono di 22’19”, seguito da Marco Premoli, altro concorrente della società Atletica Paratico con il crono di 23’09” e da Fabio Cattaneo (Gap Saronno) in 23’14” sul percorso di sei chilometri.

Campionato brianzolo di cross: tutti i risultati di Agrate

La partenza di una prova al Campionato brianzolo di cross

Nella gara per gli Junior maschili e aperta a tutte le categorie femminili, ha conquistato il primo posto Laura Nardo (Atletica Lecco – categoria Senior F35) con il crono di 12’45”, davanti a Giovanna Terraneo (Marciacaratesi-Master 45) in 13’03” e a Francesca Baronchelli (Runners Milano – prima concorrente Senior) in 13’11”.

Nella terza gara dove erano impegnati atleti Senior, Promesse e Master fino alla categoria M45 uomini, si è imposto il podista Matria Sottocornola (Atl. Lecco – categoria Master 35) in 20’59”, che ha preceduto il comasco Simone Paredi (Atl. Pidaggia), atleta accreditato di importanti risultati conquistati in gare di skiroll che nello sprint finale con il tempo di 21’13” ha superato Francesco Canclini (Daini Carate Brianza) in 21’17”.

Questi i vincitori di categoria, settore Master maschile – M50: Antonio Basilico (Virtus Groane). M55: Roberto Pedroncelli (Atl.Paratico). M60: Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate). M65: Alberto Rovera (SEV Valmadrera). M70: Aurelio Moscato (Polisp.Lib.Cernusco L.).

Senior femminile – Francesca Baronchelli (Runners Milano). F35: Laura Nardi (Atl.Lecco). F40: Antonella Sirtori (3 Life Lecco). F45: Giovanna Terraneo (Marciacaratesi). F50: Roberta Locatelli (Atl. Paratico). F55: Nadia Calvi (idem). F60: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera). Promesse: Laura Oltolini (Atl. Andromeda – Guanzate)

Junior maschile: Luca Proserpio (Amici Sport Briosco). Promesse: Daniele Molino (Ctl3 Carnate). Senior: Francesco Canclini (Daini – Carate Brianza). SM35: Mattia Sottocornola (Atl. Lecco). SM40: Alessandro Rocca (Daini Carate Brianza). SM45: Simone Paredi (Atl. Pidaggia).

Campionato brianzolo di cross: le prossime tappe e le premiazioni

Il Campionato brianzolo proseguirà con la quarta tappa in programma sabato 8 febbraio nel Parco di Monza, località Cascina San Fedele, entrata Porta Monza e organizzata dal Gp. Villasantese (tel. 3474282422 Elio Riboldi) con in palio i titoli di campione lombardo individuale e di società categoria master. La quinta tappa è prevista per sabato 22 febbraio a Briosco, con ritrovo e partenze dal campo sportivo di via Magellano, ed è coordinata dagli Amici dello Sport di Briosco (tel. 3405788641 Pennati Roberto). Atto finale del Brianzolo il primo marzo a Carate Brianza nel Parco di Viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (Marciacaratesi, tel. 3487398148 Carlo Bonini) dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio dalla Fidal Lombardia presieduta dal monzese Luca Barzaghi. Infine premiazioni finali individuali a Carate Brianza venerdì 14 Marzo 2025 nella tensostruttura all’interno della Residenza “Il Parco”. Sono previsti premi anche per le società settore Senior Master: Trofeo Maxi Sport alla prima classificata e, alla seconda, Trofeo Incartare.