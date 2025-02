Cross per Tutti: in 2.300 a Cinisello Balsamo, c’è anche Panetta con i suoi atleti

Dimenticato il fango di Cesano Maderno, a Cinisello Balsamo la terza tappa del Cross per Tutti è stata letteralmente baciata dal sole, con temperature primaverili che hanno favorito la presenza di quasi 2.300 atleti sul percorso predisposto dall’Atletica Cinisello. Filippo Gandini domina la prova élite, come Corrado Armuzzi tra i master over 50 e Javier Mercuri tra gli under 20, mentre Emily Vucemillo ha vinto tra le donne. Da segnalare la presenza di Francesco Panetta, impegnato con i suoi atleti del club “Corona Ferrea” del settore Fisdir.

Il circuito ripartirà da Lissone domenica 16 febbraio con la quarta gara.

Cross per Tutti: in 2.300 a Cinisello Balsamo, nella gara femminile rivincita Vucemillo-Bergamin

Gara élite uomini (6 km) – Pronti, via e Filippo Gandini (CUS Insubria Varese) si porta subito davanti a fare il ritmo. Passano i giri e la situazione alle spalle è molto fluida, ma Gandini mantiene un vantaggio rassicurante fino al traguardo. Dietro c’è la gran rimonta di Luca Andreis (Euroatletica 2002), under 23, per il secondo posto, terzo è Tommaso Grassi (CUS Pro Patria Milano).

Cross per tutti Cinisello da sinistra Bergamin Vucemillo Gandolfi – foto Roberto Mandelli/Fidal Milano

Gara femminile (4 km) – È la rivincita della sfida di Cesano. Emily Vucemillo (Sportclub Merano) e Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone) restano da sole in testa al gruppo, poi nel finale è Vucemillo, già azzurrina di corsa in montagna, a produrre l’accelerazione giusta che stacca Bergamin, prima delle juniores; terza piazza per Sara Gandolfi (Pro Sesto), prima senior al traguardo.

Gara under 20 (4 km) – Dopo il titolo italiano sulle siepi tra i Cadetti, Javier Mercuri (Milano Atletica) ha dominato la gara dal primo metro e gli altri a inseguire. Dopo 20 secondi arriva lo junior William Lapomarda (PBM Bovisio), poi Federico Caimi (Euroatletica).

Gara Master over 50 – Corrado Armuzzi (Canturina – M50) se ne va fin dai primi metri e nessuno riesce a tenere il suo ritmo. L’ex azzurro di duathlon conquista il suo terzo successo consecutivo nel circuito, davanti a Sebastien Fontaine (Virtus Binasco) e Stefano Bulessi (Circolo Guardia di Finanza).

Cross per Tutti: in 2.300 a Cinisello Balsamo, le gare giovanili

Gare giovanili – Nel Campionato provinciale Cadetti (2 km), sono gli atleti cremaschi a dominare. Riccardo Lucini (Nuova Virtus Crema) fa il vuoto per chiudere davanti al compagno di club Matyas Groppelli. Terzo posto e titolo milanese per Lorenzo D’Apolito (Atletica Limbiate).

Prova solitaria anche tra le Cadette (2 km) dove vince agevolmente Chiara Terrani (Atletica Desio), davanti a Fatima Kalboussi (Virtus Groane), Sara Mottadelli (Pol. Besanese), Silvia Boga (PBM Bovisio) e Adele Bella (Athl. Villasanta).

Categoria Ragazzi/e – Nati 2012: Alessandro Stirrup (Atl. Meneghina) vince in volata su Giovanni Colombari (Aspes); Lydia Ghizzoni (CUS Pro Patria Milano) domina la gara davanti a Beatrice Negrato (PBM Bovisio)). Nati 2013: Andrea Masetta Milone (PBM Bovisio) coglie il suo primo successo davanti a Mario Bizzarri (Centro Schuster) e Giorgio Pietranera (Atl. Meneghina); volata da fotofinish tra Beatrice Proserpio (Vis Nova Giussano) e Petra Mauri (Pbm Bovisio), terza Beatrice Morelli (Atletica Desio).