Ciclocross: Nembrini vince tra gli Juniores davanti al cesanese Longoni

I primi atleti della Salus CX Academy a conquistare la vittoria in una gara di ciclocross sono stati Dario Gargantini e Sara Tarallo che a inizio mese, si erano imposti rispettivamente nella categoria junior a Sermoneta e in quella Open a Ciliverghe: lo scorso fine settimana, a ripetere l’impresa, è toccato a Diego Nembrini. A Pasturana, alle porte di Alessandria, l’atleta della società rifondata dall’imprenditore Marco Moretto (nato a Desio il 13 aprile 1977, ha indossato da atleta la maglia giallo-azzurra negli anni in cui alla guida della società c’era qual presidente l’indimenticabile Giuseppe Meroni) ha conquistato il primo posto negli juniores in una corsa del circuito Coppa Piemonte.

Ciclocross: Nembrini vince tra gli Juniores, terzi posti da riscattare

«Se hai doti, emergeranno: l’importante è proseguire negli allenamenti con costanza e serietà», il consiglio dei tecnici della Salus. E Nembrini, raggiunta un’eccellente condizione di forma, le ha mostrate vincendo il Ciclocross di San Martino per la categoria degli juniores. Diego ha preceduto Daniele Longoni, atleta cesanese tesserato al Team Piton T&T Italia e Diego Bonelli della Mtb Academy Giaveno.

Nembrini doveva riscattare i terzi posti ottenuti a Montecchio Emilia (Master cross Emilia Romagna) e a Sirone (gara disputata lo scorso 22 ottobre con in palio il Memorial Riva). Al corridore della Salus mancava, quindi, solo la vittoria per rimarcare il suo impegno e ha sfruttato l’occasione capitatagli sui sentieri fangosi di Pasturana. Un trionfo che il ragazzo (classe 2006 bergamasco di Gazzaniga), ha condiviso con la squadra e con lo staff tecnico dirigenziale della Salus capeggiato dal presidente Moretto. La gara di Pasturana ha inoltre riservato ai colori della Salus, il quarto posto di Samuele Brustia e il decimo di Marco Crocè con gli allievi 1^ anno; la nona e decima posizione di Andrea Callegaro e Alessio Bozza con i Giovanissimi G6; il decimo dell’elite Dario Gargantini e la quindicesima piazza di Giulio Moretto tra gli esordienti.