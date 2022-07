Ciclismo, titolo regionale lombardo a Nespoli: primo nella specialità cronoscalata

Ad Altino, in provincia di Bergamo, è proseguita l’ottima stagione di Lorenzo Nespoli che, aggiudicandosi il 3° Trofeo Sistemi Ambientali, si è laureato campione regionale lombardo nella specialità della cronoscalata. Un successo di prestigio, non solo per la maglia vinta, ma soprattutto perché il portacolori della Giovani Giussanesi si è lasciato alle spalle il ceco Pavel Novak, uno degli junior più promettenti a livello europeo.

Ciclismo, cronoscalata: titolo a Nespoli, Vesco è quinto

Al terzo posto si è posizionato un altro atleta della Trevigliese, Davide Donati, reduce dai Campionati Italiani cross country disputatisi sabato a Valle di Casies, al quinto Leonardo Vesco di Besana Brianza, atleta cresciuto nelle fila dell’Us Biassono e che da quest’anno gareggia per il Team F.lli Giorgi di Torre de’ Roveri (Bergamo). Per Lorenzo Nespoli si tratta del terzo successo stagionale, dopo quello ottenuto all’Autodromo Nazionale di Monza e quello colto alla Santissima di Gussago. Un’annata molto buona per il ragazzo diretto da Danilo Napolitano, che ha anche avuto modo di debuttare con la maglia italiana in Germania al LVM Saarland Trophy.