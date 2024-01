“Se cadono tutti vinco io”. Martedì 23 gennaio la biblioteca civica di Verano Brianza ospita le presentazione del libro di Marco Pastonesi dedicato al ciclista Dino Zandegù. Quest’ultimo è sempre stato un intrattenitore che non ha mai sacrificato alla professione il piacere di vivere.

Ciclismo: la storia di Dino Zandegù raccontata in biblioteca, il libro di Marco Pastonesi

Il suo essere carismatico ed estroverso ha fatto sì che gli si attribuisca il merito di aver avvicinato il ciclismo alla gente comune grazie alla sua verve. Lasciata la carriera professionista nel 1972, ha continuato ad abitare il mondo del ciclismo in qualità di direttore sportivo e cronista. Marco Pastonesi è un ex ciclista ed ex giocatore di rugby di serie A che ha scritto numerosi libri dedicati allo sport e intervistato grandi campioni. La serata è su prenotazione scrivendo a veranobrianza@brianzabiblioteche.it. Inizio alle 21.