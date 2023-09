Ciclismo: il guizzo di Francesco Galimberti per vincere la Astico-Brenta

Altra prestigiosa vittoria di Francesco Galimberti. Il corridore di Giussano (Biesse Carrera) lo aveva detto a Trieste, subito dopo aver vinto il Giro internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia: “Sto attraversando il periodo di forma migliore della mia carriera” e lo ha confermato vincendo la 98esima Astico – Brenta (gara di 138 km in 3h11’02” – media km/h 43,470). Il corridore brianzolo è salito sul podio con Matteo Zurlo (Trevigiani) e Giacomo Garavaglia (Work Service Group).

Ciclismo: il guizzo di Francesco Galimberti, selezione in salita e negli ultimi 10 km

“La gara – ha spiegato dopo l’arrivo – era abbastanza difficile da gestire, poiché partivamo con in squadra solo di quattro atleti, ben presto ridotti a tre in quanto Giacomo Villa non era stato bene. Avevo studiato il percorso, però, e avevo capito che il punto cruciale fosse la salita. Infatti, appena imboccata ho deciso di imporre un ritmo alto per raggiungere un gruppo di corridori in fuga e alla fine in cima eravamo una quindicina. La discesa ha fatto ulteriore selezione riducendo a sette le unità e a quel punto l’unico modo per vincere era anticipare tutti. Sono partito a cinque chilometri dall’arrivo e nessuno è riuscito a seguirmi; ho vinto dimostrando di essere competitivo anche sul passo”.

La corsa si è risolta sulle salite e gli ultimi dieci chilometri sono stati caratterizzati da numerosi scatti tra i componenti del primo gruppetto ma in vista nessuno è riuscito a netraulizzare lo scatto di Galimberti.

Ciclismo: Matteo Fiorin decimo tra gli Juniores

Nelle gare per juniores da segnalare il decimo posto di Matteo Fiorin di Baruccana (Pool Cantù Gb Team). Reduce dai brillanti risultati ottenuti sulla pista di Calì nei mondiali, a Provezze (corsa sul circuito di 9 Km ripetuto 13 volte) Matteo ha corso in scioltezza per riprendere il ritmo delle gare su strada in vista degli ultimi impegni della stagione.