Ciclismo: gare allievi, prima vittoria in carriera per Borghi Pellizzoni (Cicli Fiorin)

Luci della ribalta accese su corridori brianzoli che gareggiano nelle categorie giovanili.

Ciclismo: gare allievi, Us Biassono nella top Ten a Sesto Cremonese per i titoli regionali

A Sesto Cremonese, nella gara per allievi con in palio il titolo regionale di categoria, la vittoria è andata a Mattia Arnoldi del Team Serio che ha chiuso i 63,259 chilometri in programma in un’ora 25’18” (media oraria 44,490) ma tra i migliori in gara si sono inseriti i corridori della società Us Biassono: sono Davide Gileno, Filippo Colella, Simone Pesenti che, nella volatona finale, si sono classificati al secondo, nono e decimo posto.

Ciclismo: gare allievi, Trofeo a Abbiategrasso

Prima vittoria in carriera invece per Ivan Mosè Borghi Pellizzoni (Cicli Forin Baruccana) che sfreccia per primo sul traguardo di Abbiategrasso nella quarta edizione del Trofeo Banca Mediolanum. Al suo primo anno nella categoria allievi, il quindicenne di Seveso in forza al GS Cicli Fiorin, è riuscito a sfoderare tutta la sua potenza al termine di una volata iniziata a 250 metri dal traguardo. L’atleta di Daniele Fiorin ha trionfato davanti al varesino Luca Brancaleon (Valceresio Bike), al piemontese Leonardo Martuscelli (Castellettese Cicli Varsalona) e al bergamasco Andrea Rota del Pedale Brembillese. Nella stessa gara sono stati protagonisti anche il torinese Mattia Moretti e il brianzolo Nicholas Ferrone del Velo Club Sovico-Young Bikers, rispettivamente quinto e ottavo.

Ciclismo: gare allievi, le ragazze a Gazoldo degli Ippoliti

Nel settore femminile spiccano i piazzamenti conquistati a Gazoldo degli Ippoliti dalle allieve Maria Acuti (VC Sovico) e Giulia Costa-Staricco (SC Cesano Maderno). Quest’ultima al termine di una gara veloce (media Km 37,895) ha conquistato il secondo posto arrendendosi solo ad una perfetta Anna Bonassi (Mazzano Asd). Quinto posto per Maria Acuti.

A Gazoldo degli Ippoliti hanno gareggiato anche le ragazze esordienti: nella categoria Primo Anno si è imposta Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) su Sara Colzi (GS Capannori): nella categoria Secondo Anno ha vinto Teodora Castelli (Calderara STM) davanti a Isabel Di Sciuva (GS Cicli Fiorin).