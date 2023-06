È l’Autodromo nazionale di Monza a ospitare sabato 1 luglio l’edizione numero 38 dei Campionati Internazionali Rotariani di ciclismo. Un appuntamento per chi sul circuito metterà in mostra le qualità di su un tracciato pianeggiante e per chi parteciperà per divertimento.

Ciclismo: all’autodromo di Monza i Campionati Internazionali Rotariani, in arrivo sportivi anche dall’estero

Come ogni anno l’evento attira rotariani appassionati di ciclismo da tutto il mondo con sportivi in arrivo anche da Austria, Belgio, Francia, Germania,Lussemburgo, Repubblica Ceca e Svizzera. La 38esima edizione dei Campionati Internazionali Rotariani promuove e sostiene i progetti End Polio Now (per l’eradicazione della Poliomielite dal mondo) e Zero Vittime sulla Strada (sulla sicurezza stradale).

Ciclismo: all’autodromo di Monza i Campionati Internazionali Rotariani, il regolamento

Il regolamento prevede che la gara si concluda a tempo (1 ora più un giro) e propone diverse categorie per età e separate per uomini e donne. Quattro categorie tra gli uomini: minori di 45 anni; 45-54 anni; 55-64 anni; over 64; due per le donne: minori di 50 anni e over 50. La competizione è aperta a tutti i rotariani, i rotaractiani, i familiari e gli amici.

I non rotariani/rotaractiani comporranno una classifica a sé senza considerare le categorie di età. Un’ulteriore categoria è prevista per coloro che vorranno partecipare con biciclette a pedalata assistita (anche per questa categoria sarà stilata una classifica a parte).

Ciclismo: all’autodromo di Monza i Campionati Internazionali Rotariani, il programma turistico

Sport e non solo perché è stato preparato anche un programma turistico per invitare i partecipanti a visitare Monza – tra Museo del Duomo, Cappella Zavattari, Corona Ferrea – e anche le eccellenze produttive del territorio, come la Colnago Ernesto & C.

Ciclismo: all’autodromo di Monza i Campionati Internazionali Rotariani, organizzatori e promotori

L’evento è organizzato dal Distretto Rotary 2042, dalla Fellowship «Cycling to Serve» e dai Rotary Club Rc Monza, Rc Castellanza e Rc Varese Ceresio. Promotori dell’evento sono i 5 Club del Gruppo Brianza 1: Rotary Club Monza Est, Rotary Club Monza Villa Reale, Rotary Club Monza Nord Lissone, Rotary Club Monza Ovest e Rotary Club Monza Brianza.