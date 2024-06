Ciclismo: Acuti festeggia i 16 anni sul podio; Confalonieri, Arzuffi e Redaelli agli Italiani

Maria Acuti, atleta del Vc Sovico per celebrare il suo 16esimo compleanno ha scelto il modo più significativo coinvolgendo i dirigenti ed i tecnici della società presieduta da Maurizio Canzi ed anche i suoi sostenitori, sempre più numerosi. Maria è nata ad Ostiglia il 16 giugno e tre giorni dopo ha fatto festa sul traguardo di Grosseto dopo aver vinto il tricolore e completato gli otto chilometri del tracciato a 41,900 Km/h di media.

Ciclismo: Acuti festeggia i 16 anni sul podio, dopo il tricolore anche la vetta della graduatoria nazionale allieve

Non paga lo scorso fine settimana, nel Trentino, ha conquistato due consecutivi, secondi posti: il primo a Bondone nella crono Idroland di 8 km; il secondo a Tre Ville, nel campionato provinciale su strada disputato sul percorso di 56,800 km (gara vinta da Noemi Tosin del Breganze). Grazie a questi risultati, Maria Acuti è balzata in testa alla speciale graduatoria nazionale riservate alle allieve. L’atleta del Vc Sovico ha raccolto 69 punti, rispetto ai 48 di Linda Rapporti (Breganze) ed anche con un vantaggio di 29 punti su Azzurra Baldan (Giorgione) che completa il provvisorio podio. Maria Acuti finora ha conquistato sei vittorie e precisamente Crema 25 aprile; Comenduno di Albino (BG) 1^ maggio; Corridonia (MC) 12 maggio; San Miniato (Pi) 26 maggio; Grosseto Campionato italiano cronometro. Alle vittorie vanno aggiunti quattro secondi posti e due terzi. L’attenzione di tutti in questo momento è rivolta al Campionato italiano su strada che si svolgerà a Lucca il 6 luglio.

Ciclismo: i risultati di Alice Maria Arzuffi, Maria Giulia Confalonieri, Emma Redaelli

In tema di campionati italiani vanno evidenziati i piazzamenti conquistati da alcune atlete brianzole nei campionati nazionali, in quello a cronometro, a Grosseto, vinto da Vittoria Guazzini (l’atleta di Pontedera con questo successo ha strappato il pass per Parigi), Maria Giulia Confalonieri (Fiamme Oro) si è classificata nona nella classifica generale ed Emma Redaelli di Sovico (UAE Development) al sesto nelle Under 23. Nella successiva prova in linea, vinta da Elisa Longo Borghini, le atlete professioniste di Seregno Alice Maria Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri (entrambe Fiamme Oro) rispettivamente al 26° e al 36°