Ciclismo negli oratori: al via la terza edizione dei Laboratori, sette società coinvolte

È di nuovo tempo dei Laboratori di ciclismo negli oratori feriali. L’iniziativa torna per il terzo anno ed è stata presentata a Sovico, già teatro delle precedenti edizioni, con gli ospiti Davide Cassani e Gianni Bugno, due volte campione del mondo su strada. È proposta dal Comitato Provinciale FCI di Monza e Brianza guidato dal presidente Marino Valtorta

Ciclismo negli oratori: al via la terza edizione dei Laboratori, quali sono le società coinvolte

Sette le società del territorio coinvolte nel progetto: Veloclub Sovico, che ha seguito anche l’organizzazione della serata di presentazione, Giovani Giussanesi, Brugherio Sportiva, Lissone MTB, Mobili Lissone, MTB Cogliate e Pedale Agratese.

Grazie al coinvolgimento di 50 operatori verranno raggiunti circa 2000 ragazzi dei centri estivi degli oratori brianzoli, per un totale di oltre 60 giornate formative.

Ciclismo negli oratori: al via la terza edizione dei Laboratori, portati anche nelle scuole

L’operazione “Oratori feriali” è partita due fa in Brianza e ha ispirato i “Laboratori di Ciclismo”, estesi nella stagione 2024 agli istituti scolastici brianzoli e di altre province lombarde, a cura del consigliere regionale della Fci Gianluca Londoni, monzese, anche lui presente alla serata.

Ciclismo negli oratori: al via la terza edizione dei Laboratori, il sostegno di Bcc Carate Brianza

L’iniziativa è sostenuta da BCC Carate Brianza, storico main sponsor del Comitato Provinciale di Monza e Brianza, presieduta da Ruggero Redaelli, coinvolto grazie all’interessamento di Ruggero Cazzaniga, vicepresidente Federale.

«I “Laboratori di Ciclismo” rappresentano un’opportunità unica per i giovani della nostra comunità, non promuovono infatti solo l’attività sportiva, ma anche l’educazione civica, valori in cui crediamo fermamente in BCC Carate Brianza. È perciò un piacere contribuire a un progetto che favorisce lo sviluppo di abilità fondamentali e la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Il sostegno a questa iniziativa è un investimento per il futuro del nostro territorio. Educare i giovani attraverso lo sport è uno dei modi più efficaci per costruire una società migliore e più coesa», ha commentato il presidente Redaelli.

Ciclismo negli oratori: al via la terza edizione dei Laboratori, la serata di presentazione

Diverse le Istituzioni presenti che hanno dimostrato il loro sostegno al progetto e alla Federazione Ciclistica Italiana: Barbara Magni, sindaco di Sovico, Marco Ciceri, vicesindaco e presidente del Parco Valle Lambro, Giada Turato, assessore alla Mobilità del Comune di Monza e il presidente regionale FCI Stefano Pedrinazzi.