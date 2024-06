Maria Acuti è la nuova campionessa italiana della cronometro tra le Allieve. Tre giorni dopo il suo sedicesimo compleanno l’atleta mantovana, che rappresenta il Velo Club Sovico powered by Vangi Ladies Cycling Team, ha ottenuto il successo completando gli otto chilometri in programma sul tracciato di Grosseto in 11 minuti e 44 secondi pedalando a 41,9 Km/h di media.

La nuova campionessa italiana alla sesta vittoria stagionale ha anticipato di due secondi Linda Rapporti (Breganze) e di 16 secondi Azzurra Ballan (Uc. Giorgione).

Ciclismo, Allieve: Maria Acuti campionessa italiana della cronometro, un mese fa campionessa lombarda

Sorridente e soddisfatta a fine gara è salita sul gradino più alto del podio per indossare la maglia tricolore che si aggiunge a quella di campionessa lombarda di specialità ottenuta il mese scorso nel cremonese: in quella gara, Maria si era classificata al secondo posto staccata di soli due secondi da Linda Rapporti (campionessa italiana 2023) conquistando il titolo lombardo. A distanza di pochi giorni la situazione è radicalmente cambiata e il risultato di Grosseto conferma la bontà del progetto sinergico che ad inizio di questa stagione Vc Sovico e Vangi Ladies Team hanno messo In campo a favore del ciclismo femminile.

Ciclismo, Allieve e Allievi: le altre gare su strada

Sempre in gare su strada per le allieve è da segnalare il terzo posto di Giulia Costa Staricco (Sc Cesano Maderno) nella gara a Mariotto di Bitonto. In questa località Giulia Lombardi altra atleta tesserata alla società di Cesano, presieduta da Giuseppe Fontana, ha vinto una corsa per esordienti 2° anno.

Nell’analogo settore maschile prima vittoria stagionale di Achille Bellato: il corridore della Us Biassono a Taino ha vinto per distacco sul percorso di 79 km. Bellato nel 2024 ha già intascato due secondi posti (a Donoratico il 25 aprile ed a Monte San Quirico il 24 marzo) ed un terzo posto a Cavriago.

Infine Cesare Castellani (Cicli Fiorin Baruccana) a Bregnano si è classificato all’ottavo posto nella 1° tappa del Giro della Provincia di Como corsa a tappe tra le più importanti della categoria allievi.