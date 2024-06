Ciclismo: Thomas Gamba vince il 21esimo Giro della Brianza

Il corridore bergamasco Thomas Gamba (Ciclistica Trevigliese) ha vinto il 21° Giro della Brianza –1 9° Memorial Germano Corbetta riservato agli juniores e disputato domenica 23 giugno a Olgiate Molgora superando in volata Edward Santiago Cruz Martinez (Gs. Massì Supermercati – Pontida) e Lorenzo Basso (Pool Cantù-GB Junior Team).

Al Giro della Brianza si sono presentati ai nastri di partenza 101 atleti che si sono sfidati per i 117 chilometri di un percorso impegnativo reso ancor più selettivo dalla pioggia che è andata via via aumentando di intensità con il passare dei minuti.

Il primo affondo è stato quello del beniamino di casa Christian Moscatelli (Gs Massì Supermercati), transitato da solo al primo passaggio di Olgiate Molgora con una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo. Poi è stata la volta di Lorenzo Pellegrini (altro corridore del Gs Massì) e di Luca Signorini (Romanese), sempre ripresi dal gruppo. Identica sorte è toccata al drappello composto da quindici corridori che pur avevano conquistato un buon vantaggio all’altezza del 53esimo km.

Ciclismo: il finale tra Lorenzo Basso, Thomas Gamba e Cruz Martinez

Chi è riuscito invece a prendere il largo è stato Lorenzo Basso corridore ligure del GB Team Pool Cantù che all’altezza del 70esimo km di gara ha allungato in testa del gruppo: il battistrada, pur con un minimo vantaggio, è riuscito a resistere al ritorno del gruppo anche sul Colle Brianza, transitando per primo davanti allo scatenato colombiano Cruz Martinez.

Il ricongiungimento tra i due atleti si è concretizzato lungo la discesa, ma proprio sul rettilineo finale sui battistrada si sono riportati altri dodici atleti; tra questi Thomas Gamba, che proprio negli ultimi metri è riuscito a superare tutti per centrare il secondo successo stagionale, dopo quello colto il 10 maggio nella crono individuale di Porto Sant’Elpidio. Gamba in questa stagione ha raccolto anche due secondi posti: il 24 marzo a Vignola (Mo) e il 25 aprile a Camignone (Bs).