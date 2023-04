Champions League, Agcom: “Milan-Inter in tv in chiaro”

Il 10 maggio, la semifinale di andata della Champions League tra Milan e Inter potrà essere vista in chiaro dai telespettatori e appassionati di calcio, su una delle reti del circuito televisivo non streaming-pay per view. Non si sa ancora chi, tra i canali in chiaro si aggiudicherà i diritti per la trasmissione del derby di Champions, ma quel che è certo è che Amazon Prime Video, detentore dei diritti di messa in onda in esclusiva del match, non potrà limitare la visione ai soli abbonati.

Champions League, Agcom: il derby di coppa è un “grande evento mediatico”

A dare l’annuncio giovedì mattina è stato il commissario di Agcom Massimiliano Capitanio. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui il commissario concorezzese fa parte, ha determinato che l’evento del derby di coppa rientri nella categoria dei “grandi eventi mediatici e dunque di particolare rilevanza per la Società”.

E come tali devono essere resi fruibili liberamente ad almeno l’80% della popolazione italiana, come già deliberato da Agcom nel 2012 quando l’Autorità emanò una lista di manifestazioni rientranti nella categoria, tra le quali ci sono di diritto semifinali e finali di Champions e di Europa League, nel caso in cui figurino squadre italiane.

«Si tratta di regole consolidate ormai da tempo – sottolinea Capitanio – che assicurano che tutti i cittadini possano godere di questi eventi e di molti altri, come il Festival di Sanremo, senza mettere mano al portafogli».

A questo punto, il destinatario dei diritti in esclusiva, Amazon dovrà attenersi alla procedura e intavolare una trattativa di cessione dei diritti di trasmissione delle due semifinali, in programma il prossimo 10 maggio e il ritorno del 16 maggio.