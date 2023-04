Campionati regionali, Roller Macherio con Nexia Gualdi e Ivan Lamberti sul tetto della Lombardia

Campionati regionali roller cross a Cardano: Roller Macherio con Nexia Gualdi e Ivan Lamberti è sul tetto di Lombardia. L’Asd Roller Macherio esulta per le bellissime prestazioni dei suoi atleti impegnati nel primo fine settimana di aprile. Le emozioni fioccano ora dopo ora e il medagliere pesa. A metà campionati regionali, in programma tra sabato 1 e domenica 2 aprile, la Roller Macherio festeggia Nexia Gualdi che nella Categoria Esordienti ha messo tutti in riga andando a vincere la gara che l’ha quindi premiata con la medaglia d’oro ed il titolo di campionessa regionale. Un successo che si è registrato nella prima giornata dei Campionati.

Roller Macherio ha organizzato i regionali di freestyle

Per la società di pattinaggio di Macherio la soddisfazione dell’affermazione di Nexia Gualdi si unisce alla conferma della forza di un team attento allo sviluppo delle giovani generazioni, ed in grado di ritagliarsi ad ogni stagione uno spazio di prestigio a livello regionale, ma non solo. Nel pattinodromo di via Carreggia a Cardano i campionati regionali freestyle categoria roller cross sono indetti dal comitato regionale e l’organizzazione è proprio della Roller Macherio. La società brianzola domenica 2 aprile fa il bis nella categoria Ragazzi con Ivan Lamberti che non ha rivali e si guadagna il titolo regionale.

Roller Macherio, Francesca Valente vice campionessa

Francesca Valente, nella stessa Categoria, è invece vice campionessa regionale con un ottimo secondo piazzamento. Terzo gradino del podio, invece, nella Categoria Allievi per Ginevra Nobili che sempre domenica ottiene una bella medaglia. Le gare si concluderanno nel tardo pomeriggio di domenica 2 aprile. Con la giusta determinazione, gli atleti brianzoli hanno saputo emergere. Gioie meritate che consentono alla Roller Macherio di affrontare con nuove energie gli impegni successivi in una domenica di gare che potrebbe regalare nuovi titoli nelle altre Categorie.