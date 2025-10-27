La nona giornata del Girone B di Serie D ha regalato emozioni e spunti interessanti in una fase del Campionato in cui si stanno delineando le gerarchie.

Calcio, Serie D: match di cartello tra Folgore e Milan Futuro

In questo turno, innanzitutto riflettori puntati sul match di cartello tra Folgore Caratese e Milan Futuro, sfida dal sapore speciale disputata nello SportItalia Village di Carate Brianza. La squadra rossonera diretta da mister Massimo Oddo dopo tre sconfitte di fila, ha rialzato la testa vincendo per 3-2 una sfida caratterizzata da numerose emozioni. Nel primo tempo la Folgore ha sbloccato il punteggio al 12’ con il rigore trasformato da Tremolada ma la reazione del Milan Futuro è stata immediata: al 15’ è arrivato il pareggio firmato da Dutu (colpo di testa su calcio d’angolo) mentre al 27’ è stato il destro di Ibrahimovic a portare in vantaggio la squadra ospite. Poco prima del riposo la Folgore, mai doma, ha ristabilito l’equilibrio del punteggio con un’autentica prodezza di Gjonaj. Nella ripresa Oddo si è affidato alle forze fresche dalla panchina per portare a casa la gara e la mossa si è rivelata vincente: al 59′ il subentrato Branca ha calato il tris con un diagonale preciso, dopo aver raccolto il pallone in seguito a una traversa colpita da Domniței. I rossoneri sono poi riusciti a resistere agli assalti finali e al triplice fischio hanno festeggiato la vittoria con la maglia gialla, la stessa che fino a questo momento ha portato buon auspicio anche alla prima squadra. La Folgore Caratese di mister Belmonte ha quindi incassato la sconfitta al termine di una partita in cui è stata apprezzata per i suoi schemi di gioco e riconfermato di possedere mezzi tecnici per riprendere quanto prima la sua marcia.

Notata la presenza sugli spalti per vedere questa partita anche il ds rossonero Igli Tare e Jovan Kirovski, dirigente che si occupa del Progetto Milan Futuro.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate fermata a Villa d’Almè

A Villa d’Almè disco rosso per l’Ac Leon Vimercate diretto dall’allenatore Ledian Memushaj bloccato, dopo due vittorie consecutive, dal Villa Valle squadra guidata dal tecnico Marco Sgrò (nel suo passato da giocatore professionista anche una breve esperienza con la maglia del Monza) che ora occupa il secondo posto ex-aequo. Il risultato di 1-0 porta la firma della punta centrale Riccardo Ravasi (classe 1994), lo scorso campionato alla Folgore Caratese.

Calcio, Serie D: le altre partite

Nella giornata è proseguita, senza intoppi, la marcia del ChievoVerona, sempre più capolista dopo il successo in Valtellina sul campo del Sondrio: la settima vittoria della società guidata dal presidente Pelliesier è stata conquistata con le reti di Visinoni (8’ su calcio di rigore) e di De Cerchio (43’ pt.)

Calcio, Serie D: classifica e prossimo turno

Risultati nella nona giornata delle squadre brianzole: Folgore Caratese-Milan Futuro: 2–3 (pt 2-2); Villa Valle-Leon Vimercate: 1-0 (pt 0–0)

La classifica. Chievo Verona 22 punti; Villa Valle, Folgore Caratese, Brusaporto 17; Breno, Casatese Merate, Milan Futuro 14; Castellanzese 12; Leon Vimercate, Caldiero Terme, Virtus CiseranoBergamo, Real Calepina, Oltrepo (-1) 11; Vogherese, Scanzorosciate 9; Varesina 8; Pavia; Sondrio 1 punto.

Prossimo turno delle squadre brianzole, decima giornata domenica 2 novembre 2025 Ore 14,30: Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese; Leon Vimercate-Brusaporto.